Шахтер повторил собственный антирекорд в Лиге чемпионов
Домашняя безвыигрышная серия горняков в Лиге чемпионов достигла 8 матчей
«Шахтер», уступив «Порту» (1:3), продлил свою домашнюю безвыигрышную серию в Лиге чемпионов до 8 матчей (5 ничьих и 3 поражения). Тем самым горняки повторили собственный «рекордный» для украинских клубов результат 3-летней давности.
Последний раз оранжево-черные праздновали викторию в родных стенах в главном клубном турнире континента 10 августа 2021 года, когда в третьем квалификационном раунде в Киеве обыграли бельгийский «Генк» – 2:1.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге чемпионов
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
8 (=4-4)
|
Шахтер
|
19.09.2018
|
Хоффенхайм
|
2:2
|
01.12.2020
|
Реал
|
2:0
|
8* (=5-3)
|
Шахтер
|
25.08.2021
|
Монако
|
2:2
|
|
|
|
4 (=1-3)
|
Динамо
|
02.10.2007
|
Спортинг
|
1:2
|
27.08.2008
|
Спартак М
|
4:1
|
4 (=2-2)
|
Динамо
|
24.10.2000
|
ПСВ
|
0:1
|
30.10.2001
|
Боавишта
|
1:0
|
4 (=2-2)
|
Шахтер
|
12.04.2011
|
Барселона
|
0:1
|
19.09.2012
|
Норшелланн
|
2:0
|
4 (=2-2)
|
Динамо
|
14.09.2021
|
Бенфика
|
0:0
|
03.08.2022
|
Штурм
|
1:0
|
4 (=3-1)
|
Шахтер
|
05.12.2012
|
Ювентус
|
0:1
|
27.11.2013
|
Реал Сосьедад
|
4:0
|
4 (=3-1)
|
Динамо
|
06.11.2012
|
Порту
|
0:0
|
09.12.2015
|
Маккаби Т-А
|
1:0
* серия не закончена.
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