Шахтер повторил собственный антирекорд в Лиге чемпионов

«Шахтер», уступив «Порту» (1:3), продлил свою домашнюю безвыигрышную серию в Лиге чемпионов до 8 матчей (5 ничьих и 3 поражения). Тем самым горняки повторили собственный «рекордный» для украинских клубов результат 3-летней давности.

Последний раз оранжево-черные праздновали викторию в родных стенах в главном клубном турнире континента 10 августа 2021 года, когда в третьем квалификационном раунде в Киеве обыграли бельгийский «Генк» – 2:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 8 (=4-4) Шахтер 19.09.2018 Хоффенхайм 2:2 01.12.2020 Реал 2:0 8* (=5-3) Шахтер 25.08.2021 Монако 2:2 4 (=1-3) Динамо 02.10.2007 Спортинг 1:2 27.08.2008 Спартак М 4:1 4 (=2-2) Динамо 24.10.2000 ПСВ 0:1 30.10.2001 Боавишта 1:0 4 (=2-2) Шахтер 12.04.2011 Барселона 0:1 19.09.2012 Норшелланн 2:0 4 (=2-2) Динамо 14.09.2021 Бенфика 0:0 03.08.2022 Штурм 1:0 4 (=3-1) Шахтер 05.12.2012 Ювентус 0:1 27.11.2013 Реал Сосьедад 4:0 4 (=3-1) Динамо 06.11.2012 Порту 0:0 09.12.2015 Маккаби Т-А 1:0

* серия не закончена.