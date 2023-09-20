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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 13:36 | Обновлено 20 сентября 2023, 13:43
499
2

Шахтер повторил собственный антирекорд в Лиге чемпионов

Домашняя безвыигрышная серия горняков в Лиге чемпионов достигла 8 матчей

20 сентября 2023, 13:36 | Обновлено 20 сентября 2023, 13:43
499
2
Шахтер повторил собственный антирекорд в Лиге чемпионов
ФК Шахтер

«Шахтер», уступив «Порту» (1:3), продлил свою домашнюю безвыигрышную серию в Лиге чемпионов до 8 матчей (5 ничьих и 3 поражения). Тем самым горняки повторили собственный «рекордный» для украинских клубов результат 3-летней давности.

Последний раз оранжево-черные праздновали викторию в родных стенах в главном клубном турнире континента 10 августа 2021 года, когда в третьем квалификационном раунде в Киеве обыграли бельгийский «Генк» – 2:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

8 (=4-4)

Шахтер

19.09.2018

Хоффенхайм

2:2

01.12.2020

Реал

2:0

8* (=5-3)

Шахтер

25.08.2021

Монако

2:2

4 (=1-3)

Динамо

02.10.2007

Спортинг

1:2

27.08.2008

Спартак М

4:1

4 (=2-2)

Динамо

24.10.2000

ПСВ

0:1

30.10.2001

Боавишта

1:0

4 (=2-2)

Шахтер

12.04.2011

Барселона

0:1

19.09.2012

Норшелланн

2:0

4 (=2-2)

Динамо

14.09.2021

Бенфика

0:0

03.08.2022

Штурм

1:0

4 (=3-1)

Шахтер

05.12.2012

Ювентус

0:1

27.11.2013

Реал Сосьедад

4:0

4 (=3-1)

Динамо

06.11.2012

Порту

0:0

09.12.2015

Маккаби Т-А

1:0

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Владислав Антонов
Домашні матчі - це лише умовно ( і ще хтозна скільки так буде.
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+1
Dfs2262ar
І далі ще буде(((
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-1
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