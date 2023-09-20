КРИВЦОВ: «Месси передал свою футболку со сборной Аргентины в фонд United24»

Защитник «Интер» Майами и сборной Украины Сергей Кривцов, рассказал, как Лионель Месси и Дэвид Бекхэм помогают Украине и украинцам.

«Знаю, что Лео [Месси] уже передал свою игровую футболку со сборной Аргентины в фонд United24. Разговаривал с Серхио [Бускетсом]. Конечно, нет такого, что они просят показать меня какое-то видео с передовой или танковые бои. Расспрашивают о ситуации, все сочувствуют.

Когда впервые увидел Бекхэма, в первую очередь поблагодарил его, что он одним из первых среди мировых звезд показал, что в Украине война. Он ответил: «Мы должны это делать». Какого-то длительного разговора не было: «Как дела? Как семья?». Когда меня спросили ребята, как Бекхэм, сказал: «Очень красивый» (смеется). Он всегда работает в фитнес-зале на базе, когда приезжает, следит за собой. Не знаю, где он берет мотивацию. Но их пара – Дэвид и Виктория – как с обложки журнала», — отметил Кривцов.