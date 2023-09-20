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20 сентября 2023, 11:03 | Обновлено 20 сентября 2023, 11:18
69
0

Циципас снялся с Кубка Лейвера

Грек получил травму

20 сентября 2023, 11:03 | Обновлено 20 сентября 2023, 11:18
69
0
Циципас снялся с Кубка Лейвера
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который занимает 5-е место в мировом рейтинге, не примет участия в розыгрыше Кубка Лейвера 2023 года. Он отказался от выступлений из-за травмы.

Циципаса в команде Европы заменит 19-летний француз Артур Фис (№44 ATP). Напомним, что ранее от участия в турнире отказался датчанин Хольгер Руне (№4 АТР). Он также выбыл из-за травмы. Вместо него за сборную Европы сыграет испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Помимо Фиса и Давидович-Фокины, в команде Европы, как известно, выступят Андрей Рублев (№6 АТР), Каспер Рууд (№9 АТР) из Норвегии, поляк Хуберт Хуркач (№16 АТР) и Гаэль Монфис (№146 АТР) из Франции.

Розыгрыша Кубка Лейвера состоится в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября

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Кубок Лейвера Стефанос Циципас Артур Фис Алехандро Давидович-Фокина
Источник Sport.ua
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