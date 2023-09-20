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ATP
20 сентября 2023, 10:27 | Обновлено 20 сентября 2023, 11:44
108
0

Алексей Крутых – Себастьян Офнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на челленджере в Сен-Тропе

20 сентября 2023, 10:27 | Обновлено 20 сентября 2023, 11:44
108
0
Алексей Крутых – Себастьян Офнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

20 сентября украинский теннисист Алексей Крутых (№256 ATP) продолжит выступления на хардовом челленджере в Сен-Тропе.

Во втором раунде соперником украинцы станет второй сеяный австриец Себастьян Офнер (№59 ATP). Поединок состоится 3-м запуском на центральном корте после встречи Лестьен – Майо. Ориентировочное время начала поединка – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистами.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Констана Лестьенна (№107 ATP) или Гарольда Майо (№174 ATP).

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Источник Sport.ua
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