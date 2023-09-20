Катарина Завацкая – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире WTA 125 в Парме
20 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№194 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Парме.
Во втором раунде соперницей украинки станет Ана Богдан из Румынии (№71 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после встречи Шмидлова – Яни. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
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Это будет первый матч между теннисистками.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Жаклин Кристиан (№107 WTA) или Евы Веддер (№309 WTA).
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