Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катарина Завацкая – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 сентября 2023, 09:54 |
100
0

Катарина Завацкая – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире WTA 125 в Парме

20 сентября 2023, 09:54 |
100
0
Катарина Завацкая – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катарина Завацкая

20 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№194 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Парме.

Во втором раунде соперницей украинки станет Ана Богдан из Румынии (№71 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после встречи Шмидлова – Яни. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистками.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Жаклин Кристиан (№107 WTA) или Евы Веддер (№309 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Завацкая одержала победу на старте турнира WTA 125 в Италии
Катарина Завацкая – Астра Шарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на одну позицию
Катарина Завацкая смотреть онлайн WTA Парма Ана Богдан
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Канада лидирует в рейтинге Кубка Дэвиса. Украина поднялась на одну позицию
Теннис | 19 сентября 2023, 20:52 0
Канада лидирует в рейтинге Кубка Дэвиса. Украина поднялась на одну позицию
Канада лидирует в рейтинге Кубка Дэвиса. Украина поднялась на одну позицию

Сборная Канады сохраняет лидерство в рейтинге наций

Андрей ПЯТОВ: «Что-то невероятное Порту не сделал»
Футбол | 20 сентября 2023, 07:33 7
Андрей ПЯТОВ: «Что-то невероятное Порту не сделал»
Андрей ПЯТОВ: «Что-то невероятное Порту не сделал»

Экс-голкипер «Шахтера» – о поражении команды от «Порту»

Владислав Супряга остался без агента
Футбол | 19.09.2023, 11:37
Владислав Супряга остался без агента
Владислав Супряга остался без агента
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Волейбол | 19.09.2023, 09:43
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
В команду требуется Product manager
Футбол | 19.09.2023, 11:34
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
19.09.2023, 07:15
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
20.09.2023, 07:30 1
Волейбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 25
Футбол
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
19.09.2023, 23:54 167
Футбол
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
18.09.2023, 10:31 1
Футбол
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
18.09.2023, 19:00 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем