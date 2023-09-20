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Лига конференций
20 сентября 2023, 09:59 | Обновлено 20 сентября 2023, 10:00
61
0

Пресс-конференция Кривенцова накануне игры с Гентом. Смотреть онлайн LIVE

20 сентября в 20:20 наставник «Зари» расскажет о предстоящем матче еврокубка

20 сентября 2023, 09:59 | Обновлено 20 сентября 2023, 10:00
61
0
Пресс-конференция Кривенцова накануне игры с Гентом. Смотреть онлайн LIVE
ФК Заря

20 сентября в 20:20 главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов и защитник луганской команды Роман Вантух проводит пресс-конференцию.

Медиамероприятие проводится в польском Люблине накануне поединка луганской команды в еврокубках.

В матче 1-го тура Лиги конференций встретятся «Заря» Луганск и бельгийский «Гент».

Игра будет формально домашней для «Зари», но из-за войны команды будут играть в польском Люблине, начало игры – 21 сентября в 22:00 по Киеву.

Пресс-конференция Кривенцова и Вантуха накануне игры с Гентом. LIVE

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Заря Луганск Гент Лига конференций пресс-конференция смотреть онлайн Валерий Кривенцов Роман Вантух
Источник Sport.ua
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