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  4. ФОТО. В Бронксе открыли общественные корты имени Винус Уильямс
WTA
20 сентября 2023, 09:20 | Обновлено 20 сентября 2023, 09:28
126
0

ФОТО. В Бронксе открыли общественные корты имени Винус Уильямс

В одном из районов Нью-Йорка появилась возможность получить бесплатные теннисные уроки

20 сентября 2023, 09:20 | Обновлено 20 сентября 2023, 09:28
126
0
ФОТО. В Бронксе открыли общественные корты имени Винус Уильямс
Bronx Times. Винус Уильямс

Фонд городских парков (CPF) и компания Lacoste в нью-йоркском районе Бронкс открыли корты, которые назвали именем семикратном чемпионки турниров Grand Slam Винус Уильямс. Недавно отремонтированные корты украшены ее розовыми силуэтами.

Во время церемонии открытия 43-летняя Уильямс исполнила танцевальный номер под песню Дженнифер Лопес «Lets Get Loud».

С 23 сентября на кортах будут давать в том числе бесплатные теннисные уроки.

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Нью-Йорк Винус Уильямс фото
Источник Bronx Times
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