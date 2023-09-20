WTA20 сентября 2023, 09:20 | Обновлено 20 сентября 2023, 09:28
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ФОТО. В Бронксе открыли общественные корты имени Винус Уильямс
В одном из районов Нью-Йорка появилась возможность получить бесплатные теннисные уроки
20 сентября 2023, 09:20 | Обновлено 20 сентября 2023, 09:28
126
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Фонд городских парков (CPF) и компания Lacoste в нью-йоркском районе Бронкс открыли корты, которые назвали именем семикратном чемпионки турниров Grand Slam Винус Уильямс. Недавно отремонтированные корты украшены ее розовыми силуэтами.
Во время церемонии открытия 43-летняя Уильямс исполнила танцевальный номер под песню Дженнифер Лопес «Lets Get Loud».
С 23 сентября на кортах будут давать в том числе бесплатные теннисные уроки.
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