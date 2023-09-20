ФОТО. В Бронксе открыли общественные корты имени Винус Уильямс

Фонд городских парков (CPF) и компания Lacoste в нью-йоркском районе Бронкс открыли корты, которые назвали именем семикратном чемпионки турниров Grand Slam Винус Уильямс. Недавно отремонтированные корты украшены ее розовыми силуэтами.

Во время церемонии открытия 43-летняя Уильямс исполнила танцевальный номер под песню Дженнифер Лопес «Lets Get Loud».

С 23 сентября на кортах будут давать в том числе бесплатные теннисные уроки.