Буффон оценил перспективы Ювентуса на чемпионство в Серии А

Бывший голкипер «Ювентуса», а ныне – один из тренеров национальной сборной Италии, Джанлуиджи Буффон высказался о возможной победе «Ювентуса» в нынешнем чемпионате страны.

«В этом сезоне все немного более сбалансировано. Поскольку многие игроки уехали в Саудовскую Аравию, европейский футбол стал немного беднее технически, но, в целом, он кажется немного более сбалансированным. Когда «Интер» или «Милан» находятся в расцвете сил, они могут обыграть кого угодно, даже «Манчестер Сити» или «Реал Мадрид».

Я думаю, что «Ювентус» мог бы побороться за титул даже в прошлом сезоне, но тогда возникли проблемы, которые сделали это невозможным. В этом сезоне у них нет еврокубков, и я не вижу много команд, столь же конкурентоспособных, как «Ювентус». У «Интера», конечно, больше качества, но у «нерадзурри» есть и другие соперники», – заявил Буффон.

«Ювентус» в турнирной таблице чемпионата Италии после 4 туров занимает второе место, имея 10 очков. Лидирует «Интер», у которого 12 пунктов.