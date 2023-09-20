Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буффон оценил перспективы Ювентуса на чемпионство в Серии А
Италия
20 сентября 2023, 08:48 | Обновлено 20 сентября 2023, 08:56
223
0

Буффон оценил перспективы Ювентуса на чемпионство в Серии А

Экс-голкипер – о шансах туринского клуба

20 сентября 2023, 08:48 | Обновлено 20 сентября 2023, 08:56
223
0
Буффон оценил перспективы Ювентуса на чемпионство в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Бывший голкипер «Ювентуса», а ныне – один из тренеров национальной сборной Италии, Джанлуиджи Буффон высказался о возможной победе «Ювентуса» в нынешнем чемпионате страны.

«В этом сезоне все немного более сбалансировано. Поскольку многие игроки уехали в Саудовскую Аравию, европейский футбол стал немного беднее технически, но, в целом, он кажется немного более сбалансированным. Когда «Интер» или «Милан» находятся в расцвете сил, они могут обыграть кого угодно, даже «Манчестер Сити» или «Реал Мадрид».

Я думаю, что «Ювентус» мог бы побороться за титул даже в прошлом сезоне, но тогда возникли проблемы, которые сделали это невозможным. В этом сезоне у них нет еврокубков, и я не вижу много команд, столь же конкурентоспособных, как «Ювентус». У «Интера», конечно, больше качества, но у «нерадзурри» есть и другие соперники», – заявил Буффон.

«Ювентус» в турнирной таблице чемпионата Италии после 4 туров занимает второе место, имея 10 очков. Лидирует «Интер», у которого 12 пунктов.

По теме:
МАРТИНЕС: «Я проявляю интерес к заключению нового соглашения с Интером»
Впереди Ньюкасл. Милану нужно сделать выводы из разгрома в дерби
ВИДЕО. Торино разгромил Салернитану, у Вероны и Болоньи – ничья
Джанлуиджи Буффон Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус
Источник Football-Italia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская уступила экс-первой ракетке мира во 2-м раунде турнира в Мексике
Теннис | 20 сентября 2023, 03:05 3
Ястремская уступила экс-первой ракетке мира во 2-м раунде турнира в Мексике
Ястремская уступила экс-первой ракетке мира во 2-м раунде турнира в Мексике

Даяна в двух партиях проиграла Виктории Азаренко

Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Футбол | 19 сентября 2023, 16:05 13
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту

Команда, которую в соперниках хотел видеть капитан «горняков» Тарас Степаненко

Шахтер уступил Порту, гол вратаря спас Лацио, черная ночь Украины в теннисе
Футбол | 20.09.2023, 08:59
Шахтер уступил Порту, гол вратаря спас Лацио, черная ночь Украины в теннисе
Шахтер уступил Порту, гол вратаря спас Лацио, черная ночь Украины в теннисе
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Футбол | 20.09.2023, 00:35
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
В команду требуется Product manager
Футбол | 19.09.2023, 11:34
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
18.09.2023, 20:55 33
Футбол
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
18.09.2023, 17:25 23
Футбол
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 24
Футбол
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
18.09.2023, 10:31 1
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 6
Футбол
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
19.09.2023, 13:59 4
Бокс
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем