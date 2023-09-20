Названы сроки возвращения Месси в состав Интер Майами
Тренер команды – о перспективах аргентинца
Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси должен принять участие в ближайшем матче команды в регулярном чемпионате МЛС против «Торонто». Ожидается, что аргентинец сможет либо начать встречу в старте, либо выйти на поле на замену.
Об этом рассказал наставник «Интер Майами» Херардо Мартино. Он заявил, что Месси не принимал участие в последнем матче команды в гостях с «Атлантой Юнайтед» (2:5) из-за мышечной усталости, но сейчас уже готов вернуться на поле.
Во вторник, 19 сентября, нападающий принимал полноценное участие в тренировке команды.
Игра «Интер Майами» – «Торонто» состоится в четверг, 21-го числа, начало – в 2:30 по киевскому времени.
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