Названы сроки возвращения Месси в состав Интер Майами

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси должен принять участие в ближайшем матче команды в регулярном чемпионате МЛС против «Торонто». Ожидается, что аргентинец сможет либо начать встречу в старте, либо выйти на поле на замену.

Об этом рассказал наставник «Интер Майами» Херардо Мартино. Он заявил, что Месси не принимал участие в последнем матче команды в гостях с «Атлантой Юнайтед» (2:5) из-за мышечной усталости, но сейчас уже готов вернуться на поле.

Во вторник, 19 сентября, нападающий принимал полноценное участие в тренировке команды.

Игра «Интер Майами» – «Торонто» состоится в четверг, 21-го числа, начало – в 2:30 по киевскому времени.