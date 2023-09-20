ВИТИНЬЯ: «Это важная победа для ПСЖ, с учетом того, как мы ее добились»

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24. В матче 1-го тура «ПСЖ» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0).

На 49-й минуте с пенальти счет открыл Килиан Мбаппе, затем Ашраф Хакими удвоил перевес хозяев поля.

Полузащитник «ПСЖ» Витинья отметил:

«Это очень важный результат, особенно с учетом того, как именно мы его добились. Мы были сильнее. Мы были единым целым до самой последней минуты.

И для меня лично важная победа. Хочу приносить пользу команде и в последующих матчах. Хочу, чтобы мы продолжали побеждать».

Видео голов и обзор матча