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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 06:47 | Обновлено 20 сентября 2023, 09:28
580
0

ВИТИНЬЯ: «Это важная победа для ПСЖ, с учетом того, как мы ее добились»

В матче 1-го тура «ПСЖ» обыграл «Боруссию» Дортмунд

20 сентября 2023, 06:47 | Обновлено 20 сентября 2023, 09:28
580
0
ВИТИНЬЯ: «Это важная победа для ПСЖ, с учетом того, как мы ее добились»
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24. В матче 1-го тура «ПСЖ» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0).

На 49-й минуте с пенальти счет открыл Килиан Мбаппе, затем Ашраф Хакими удвоил перевес хозяев поля.

Полузащитник «ПСЖ» Витинья отметил:

«Это очень важный результат, особенно с учетом того, как именно мы его добились. Мы были сильнее. Мы были единым целым до самой последней минуты.

И для меня лично важная победа. Хочу приносить пользу команде и в последующих матчах. Хочу, чтобы мы продолжали побеждать».

Видео голов и обзор матча

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Витинья (ПСЖ)
Источник Sport.ua
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