Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Рус – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 сентября 2023, 03:18 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:19
43
0

Киченок / Рус – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрасляцию матча 1/8 финала парного разряда турнира в Гвадалахаре

20 сентября 2023, 03:18 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:19
43
0
Киченок / Рус – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок

20 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В 1/8 финала турнира украинка вместе с Аранчей Рус (Нидерланды) играет против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде турнира победительницы матча сыграют против пары Алиша Паркс / Янина Викмайер или Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Минус 3 за ночь. Костюк без шансов проиграла Остапенко в Гвадалахаре
Ястремская уступила экс-первой ракетке мира во 2-м раунде турнира в Мексике
Марта Костюк – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эрин Рутлифф Людмила Киченок Габриэла Дабровски Аранча Рус смотреть онлайн WTA Гвадалахара
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту
Футбол | 19 сентября 2023, 08:39 6
Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту
Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту

Аргентинский нападающий поделился своими особенностями

Турнирные таблицы. Шахтер – на 3-й позиции. Итоги 1-го дня Лиги чемпионов
Футбол | 20 сентября 2023, 00:12 9
Турнирные таблицы. Шахтер – на 3-й позиции. Итоги 1-го дня Лиги чемпионов
Турнирные таблицы. Шахтер – на 3-й позиции. Итоги 1-го дня Лиги чемпионов

Свои матчи выиграли фавориты: Барселона, ПСЖ, Манчестер Сити

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Футбол | 19.09.2023, 07:15
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Футбол | 19.09.2023, 15:59
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Канада лидирует в рейтинге Кубка Дэвиса. Украина поднялась на одну позицию
Теннис | 19.09.2023, 20:52
Канада лидирует в рейтинге Кубка Дэвиса. Украина поднялась на одну позицию
Канада лидирует в рейтинге Кубка Дэвиса. Украина поднялась на одну позицию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
19.09.2023, 09:43 36
Волейбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
19.09.2023, 21:13 1
Волейбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
18.09.2023, 00:50
Теннис
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
18.09.2023, 10:31 1
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
19.09.2023, 11:34
Футбол
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
19.09.2023, 00:43
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем