Киченок / Рус – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В 1/8 финала турнира украинка вместе с Аранчей Рус (Нидерланды) играет против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

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В следующем раунде турнира победительницы матча сыграют против пары Алиша Паркс / Янина Викмайер или Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил.

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