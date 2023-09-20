Киченок / Рус – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрасляцию матча 1/8 финала парного разряда турнира в Гвадалахаре
20 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).
В 1/8 финала турнира украинка вместе с Аранчей Рус (Нидерланды) играет против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
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В следующем раунде турнира победительницы матча сыграют против пары Алиша Паркс / Янина Викмайер или Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил.
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