Алан ВАРЕЛА: «Для Порту было очень важно победить на старте Лиги чемпионов»

Полузащитник «Порту» Алан Варела прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:

«Было очень важно победить в нашей первой игре в Лиге чемпионов. Мне это придает душевного равновесия в работе и подготовке к дальнейшим испытаниям.

Приняли меня очень хорошо, отнеслись все ко мне хорошо, а освоиться здесь для меня было очень важно. Надеюсь, что смогу и в дальнейшем помогать команде».

Португальская команда продлила до 7 матчей беспроигрышную серию во встречах с «Шахтером».

Видеообзор матча