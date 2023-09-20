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  4. Алан ВАРЕЛА: «Для Порту было очень важно победить на старте Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 03:59 | Обновлено 20 сентября 2023, 04:09
497
0

Алан ВАРЕЛА: «Для Порту было очень важно победить на старте Лиги чемпионов»

Полузащитник «Порту» прокомментировал победу над «Шахтером» в ЛЧ

20 сентября 2023, 03:59 | Обновлено 20 сентября 2023, 04:09
497
0
Алан ВАРЕЛА: «Для Порту было очень важно победить на старте Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Судаков и Варела

Полузащитник «Порту» Алан Варела прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:

«Было очень важно победить в нашей первой игре в Лиге чемпионов. Мне это придает душевного равновесия в работе и подготовке к дальнейшим испытаниям.

Приняли меня очень хорошо, отнеслись все ко мне хорошо, а освоиться здесь для меня было очень важно. Надеюсь, что смогу и в дальнейшем помогать команде».

Португальская команда продлила до 7 матчей беспроигрышную серию во встречах с «Шахтером».

Видеообзор матча

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту
Источник УЕФА
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