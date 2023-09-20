Алан ВАРЕЛА: «Для Порту было очень важно победить на старте Лиги чемпионов»
Полузащитник «Порту» прокомментировал победу над «Шахтером» в ЛЧ
Полузащитник «Порту» Алан Варела прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:
«Было очень важно победить в нашей первой игре в Лиге чемпионов. Мне это придает душевного равновесия в работе и подготовке к дальнейшим испытаниям.
Приняли меня очень хорошо, отнеслись все ко мне хорошо, а освоиться здесь для меня было очень важно. Надеюсь, что смогу и в дальнейшем помогать команде».
Португальская команда продлила до 7 матчей беспроигрышную серию во встречах с «Шахтером».
Видеообзор матча
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