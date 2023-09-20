Лига чемпионов20 сентября 2023, 03:31 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:44
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КОШТИНЬЯ: «Шахтер хорошо сражался и даже сумел забить отличный гол»
Победитель ЛЧ-2004 в составе «Порту» прокомментировал победу над «Шахтером»
20 сентября 2023, 03:31 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:44
39
0
Победитель Лиги чемпионов 2004 в составе «Порту» Коштинья прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:
«Мы и так осознавали то, что фаворитом является «Порту», а команда это на поле доказала.
«Шахтер» хорошо сражался и даже сумел забить великолепный гол, но победа «Порту» сомнений не вызывала. Галено отлично провел матч».
Португальская команда продлила до 7 матчей беспроигрышную серию во встречах с «Шахтером».
Видеообзор матча
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