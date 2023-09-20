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  4. КОШТИНЬЯ: «Шахтер хорошо сражался и даже сумел забить отличный гол»
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 03:31 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:44
39
0

КОШТИНЬЯ: «Шахтер хорошо сражался и даже сумел забить отличный гол»

Победитель ЛЧ-2004 в составе «Порту» прокомментировал победу над «Шахтером»

20 сентября 2023, 03:31 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:44
39
0
КОШТИНЬЯ: «Шахтер хорошо сражался и даже сумел забить отличный гол»
Getty Images/Global Images Ukraine

Победитель Лиги чемпионов 2004 в составе «Порту» Коштинья прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:

«Мы и так осознавали то, что фаворитом является «Порту», а команда это на поле доказала.

«Шахтер» хорошо сражался и даже сумел забить великолепный гол, но победа «Порту» сомнений не вызывала. Галено отлично провел матч».

Португальская команда продлила до 7 матчей беспроигрышную серию во встречах с «Шахтером».

Видеообзор матча

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ГАЛЕНО: «Доволен, что забил два мяча Шахтеру. Но самое главное – победа»
Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту Коштинья
Источник УЕФА
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