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  4. ГАЛЕНО: «Доволен, что забил два мяча Шахтеру. Но самое главное – победа»
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 02:55 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:44
42
0

ГАЛЕНО: «Доволен, что забил два мяча Шахтеру. Но самое главное – победа»

Бразильский форвард «Порту» был назван лучшим игроком матча ЛЧ

20 сентября 2023, 02:55 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:44
42
0
ГАЛЕНО: «Доволен, что забил два мяча Шахтеру. Но самое главное – победа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Галено

Бразильский форвард «Порту» Галено, автор двух мячей и лучший игрок матча, прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в поединке 1-го тура Лиги чемпионов:

«Доволен тем, что забил два мяча и отдал голевую передачу, но самое важное – это то, что набрали три очка.

Очень рад, что помог команде. Теперь же нам нужно забыть об этой игре, так как в субботу предстоит столь же важный матч».

Португальская команда продлила до 7 матчей беспроигрышную серию во встречах с «Шахтером».

Видеообзор матча

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту Вендерсон Галено
Источник УЕФА
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