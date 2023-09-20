ГАЛЕНО: «Доволен, что забил два мяча Шахтеру. Но самое главное – победа»

Бразильский форвард «Порту» Галено, автор двух мячей и лучший игрок матча, прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в поединке 1-го тура Лиги чемпионов:

«Доволен тем, что забил два мяча и отдал голевую передачу, но самое важное – это то, что набрали три очка.

Очень рад, что помог команде. Теперь же нам нужно забыть об этой игре, так как в субботу предстоит столь же важный матч».

Португальская команда продлила до 7 матчей беспроигрышную серию во встречах с «Шахтером».

Видеообзор матча