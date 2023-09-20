ГАЛЕНО: «Доволен, что забил два мяча Шахтеру. Но самое главное – победа»
Бразильский форвард «Порту» был назван лучшим игроком матча ЛЧ
Бразильский форвард «Порту» Галено, автор двух мячей и лучший игрок матча, прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в поединке 1-го тура Лиги чемпионов:
«Доволен тем, что забил два мяча и отдал голевую передачу, но самое важное – это то, что набрали три очка.
Очень рад, что помог команде. Теперь же нам нужно забыть об этой игре, так как в субботу предстоит столь же важный матч».
Португальская команда продлила до 7 матчей беспроигрышную серию во встречах с «Шахтером».
Видеообзор матча
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