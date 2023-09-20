КОНСЕЙСАУ: «Мы начали путь к достижению своей цели – выходу в 1/8 финала»
Главный тренер «Порту» прокомментировал победу над «Шахтером» в ЛЧ
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:
«Ощущения от победы хорошие. Мы в процессе развития команды, усиливая ее качества. Довольны тремя набранными очками, но надеюсь, что теперь сумеем продолжить побеждать.
Наша цель – выйти в следующий этап, к этому мы и стремимся. Нам предстоит долгий путь к достижению своей цели выхода в 1/8 финала».
Сержиу Консейсау прервал свою серию поражений в матчах первых туров групповых этапов. Заодно португальская команда продлила до семи матчей беспроигрышную серию в очных встречах с «Шахтером».
Видеообзор матча
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