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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 01:59 | Обновлено 20 сентября 2023, 02:02
46
0

КОНСЕЙСАУ: «Мы начали путь к достижению своей цели – выходу в 1/8 финала»

Главный тренер «Порту» прокомментировал победу над «Шахтером» в ЛЧ

20 сентября 2023, 01:59 | Обновлено 20 сентября 2023, 02:02
46
0
КОНСЕЙСАУ: «Мы начали путь к достижению своей цели – выходу в 1/8 финала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:

«Ощущения от победы хорошие. Мы в процессе развития команды, усиливая ее качества. Довольны тремя набранными очками, но надеюсь, что теперь сумеем продолжить побеждать.

Наша цель – выйти в следующий этап, к этому мы и стремимся. Нам предстоит долгий путь к достижению своей цели выхода в 1/8 финала».

Сержиу Консейсау прервал свою серию поражений в матчах первых туров групповых этапов. Заодно португальская команда продлила до семи матчей беспроигрышную серию в очных встречах с «Шахтером».

Видеообзор матча

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Дмитрий Ризнык Шахтер - Порту Сержиу Консейсау
Источник УЕФА
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