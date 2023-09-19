Вечером 19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Црвена Звезда».

Команды играют на арене Этихад в английском Манчестере.

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Хозяева поля имеют огромный перевес по количеству ударов (22–1) после первого тайма. По ожидаемым голам (xG): 2.55 против 0.42. По владению мячом: 71% против 29%. Атаки: 85–19.

Но впереди в счете гости. Так называемая Красная звезда из Сербии пока удивляет всю Англию. Единственный пока гол забил Осман Букари на 45-й минуте

Ман Сити при огромном преимуществе уступает Црвене Звезде после 1-го тайма

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Статистика первого тайма