Ман Сити при огромном преимуществе уступает Црвене Звезде после 1-го тайма
Так называемая Красная звезда из Сербии пока удивляет всю Англию
Вечером 19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Црвена Звезда».
Команды играют на арене Этихад в английском Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Хозяева поля имеют огромный перевес по количеству ударов (22–1) после первого тайма. По ожидаемым голам (xG): 2.55 против 0.42. По владению мячом: 71% против 29%. Атаки: 85–19.
Но впереди в счете гости. Так называемая Красная звезда из Сербии пока удивляет всю Англию. Единственный пока гол забил Осман Букари на 45-й минуте
Ман Сити при огромном преимуществе уступает Црвене Звезде после 1-го тайма
❗️ Смотрите видео гола в Telegram
Статистика первого тайма
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Надеин объяснил логику клуба
На этот раз подопечные Ивана Петкова проиграли команде Доминиканской Республики 0:3