Эрик ТЕН ХАГ: «Мы не считаем, что нам необходима перезагрузка»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» голландский специалист Эрик тен Хаг перед матчем с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов прокомментировал неудачную серию команды.

«Мы не считаем, что нам необходима перезагрузка, это точно. Можно заметить, что в некоторых моментах наших матчей мы демонстрируем отличную игру.

Однако есть такие отрезки, когда мы играем ниже своего уровня. Мы должны требовать от себя больше стабильности и улучшения в определенных аспектах в течение всей игры», – сказал Эрик тен Хаг.

После 5 стартовых матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл три игры и идет на 13 месте в турнирной таблице с 6 очками.