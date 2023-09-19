Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Мы не считаем, что нам необходима перезагрузка»
Англия
19 сентября 2023, 23:01 |
90
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы не считаем, что нам необходима перезагрузка»

Наставник «красных дьяволов» дал оценку неудачному старту команды в АПЛ

19 сентября 2023, 23:01 |
90
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы не считаем, что нам необходима перезагрузка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» голландский специалист Эрик тен Хаг перед матчем с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов прокомментировал неудачную серию команды.

«Мы не считаем, что нам необходима перезагрузка, это точно. Можно заметить, что в некоторых моментах наших матчей мы демонстрируем отличную игру.

Однако есть такие отрезки, когда мы играем ниже своего уровня. Мы должны требовать от себя больше стабильности и улучшения в определенных аспектах в течение всей игры», – сказал Эрик тен Хаг.

После 5 стартовых матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл три игры и идет на 13 месте в турнирной таблице с 6 очками.

По теме:
Ман Юнайтед отправился на матч с Баварией без трех ключевых игроков
ВИДЕО. Тухель и Кейн – о матче Бавария – Манчестер Юнайтед
Гарри КЕЙН: «Был осведомлен об интересе МЮ, но рад, что перешел в Баварию»
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
Футбол | 18 сентября 2023, 22:26 37
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист

Великолепный дальний удар

«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
Футбол | 19 сентября 2023, 07:20 24
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев

Виктор и Артем сыграли существенную роль в победе команды над «Гранадой» в Ла Лиге

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 19.09.2023, 21:13
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»
Футбол | 19.09.2023, 15:11
Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»
Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»
ПРОМАХ ДНЯ. Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу с убойной позиции
Футбол | 19.09.2023, 21:23
ПРОМАХ ДНЯ. Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу с убойной позиции
ПРОМАХ ДНЯ. Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу с убойной позиции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
18.09.2023, 00:50
Теннис
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
17.09.2023, 21:15 7
Футбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 4
Футбол
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
17.09.2023, 16:11
Бокс
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем