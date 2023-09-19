Ман Юнайтед отправился на матч с Баварией без трех ключевых игроков

Завтра, 20 сентября «Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Баварией». Команда Эрика тен Хага полетела в Мюнхен без трех важных игроков – Гарри Магуайра, Рафаэля Варана и Мейсона Маунта.

Отсутствие Магуайра связано с травной. Причины отсутствия в заявке Варана и Маунта не известны.

Заявка «Манчестер Юнайтед»:

Вратари: Алтай Байындыр, Том Хитон, Андре Онана, Радек Витек;

Защитники: Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Диогу Далот, Джонни Эванс;

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Каземиро, Факундо Пельистри, Скотт Мактоминей, Дэниэл Гор, Аннибаль Межбри, Алехандро Гарначо, Омари Форсон;

Нападающие: Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Расмус Хойлунд.