Ман Юнайтед отправился на матч с Баварией без трех ключевых игроков
Магуайр, Варан и Маунт не полетели в Мюнхен
Завтра, 20 сентября «Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Баварией». Команда Эрика тен Хага полетела в Мюнхен без трех важных игроков – Гарри Магуайра, Рафаэля Варана и Мейсона Маунта.
Отсутствие Магуайра связано с травной. Причины отсутствия в заявке Варана и Маунта не известны.
Заявка «Манчестер Юнайтед»:
Вратари: Алтай Байындыр, Том Хитон, Андре Онана, Радек Витек;
Защитники: Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Диогу Далот, Джонни Эванс;
Полузащитники: Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Каземиро, Факундо Пельистри, Скотт Мактоминей, Дэниэл Гор, Аннибаль Межбри, Алехандро Гарначо, Омари Форсон;
Нападающие: Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Расмус Хойлунд.
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