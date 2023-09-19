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  4. Ман Юнайтед отправился на матч с Баварией без трех ключевых игроков
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 22:47 |
534
0

Ман Юнайтед отправился на матч с Баварией без трех ключевых игроков

Магуайр, Варан и Маунт не полетели в Мюнхен

19 сентября 2023, 22:47 |
534
0
Ман Юнайтед отправился на матч с Баварией без трех ключевых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Завтра, 20 сентября «Манчестер Юнайтед» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Баварией». Команда Эрика тен Хага полетела в Мюнхен без трех важных игроков – Гарри Магуайра, Рафаэля Варана и Мейсона Маунта.

Отсутствие Магуайра связано с травной. Причины отсутствия в заявке Варана и Маунта не известны.

Заявка «Манчестер Юнайтед»:

Вратари: Алтай Байындыр, Том Хитон, Андре Онана, Радек Витек;

Защитники: Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Диогу Далот, Джонни Эванс;

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Каземиро, Факундо Пельистри, Скотт Мактоминей, Дэниэл Гор, Аннибаль Межбри, Алехандро Гарначо, Омари Форсон;

Нападающие: Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Расмус Хойлунд.

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Манчестер Юнайтед Бавария Лига чемпионов заявка на Лигу чемпионов Гарри Магуайр Рафаэль Варан Мэйсон Маунт
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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