Лига чемпионов19 сентября 2023, 22:35 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:12
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Ворота снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол от Порту в матче ЛЧ
Иранский форвард Мехди Тареми отличился забитым голом на 29-й минуте
19 сентября 2023, 22:35 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:12
834
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Вечером 19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Начало игры – 22:00 по Киеву.
На 29-й минуте ворота горняков снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол от Порту в матче ЛЧ. Отличился иранский форвард Мехди Тареми.
❗️ Смотрите видео гола в Telegram
ГОЛ! 1:3. Тареми, 29 мин.
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