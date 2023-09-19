Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворота снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол от Порту в матче ЛЧ
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 22:35 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:12
834
1

Ворота снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол от Порту в матче ЛЧ

Иранский форвард Мехди Тареми отличился забитым голом на 29-й минуте

19 сентября 2023, 22:35 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:12
834
1
Ворота снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол от Порту в матче ЛЧ

Вечером 19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Начало игры – 22:00 по Киеву.

На 29-й минуте ворота горняков снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол от Порту в матче ЛЧ. Отличился иранский форвард Мехди Тареми.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

ГОЛ! 1:3. Тареми, 29 мин.

По теме:
Анатолий ТРУБИН: «Нет времени наслаждаться дебютом»
Ман Сити при огромном преимуществе уступает Црвене Звезде после 1-го тайма
Третий в истории. Левандовски забил 100-й гол в еврокубках
Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту Мехди Тареми
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»
Футбол | 19 сентября 2023, 14:49 13
Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»
Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»

Иван Надеин объяснил логику клуба

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 19 сентября 2023, 21:13 1
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу

За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира

Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Футбол | 19.09.2023, 00:59
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
Футбол | 19.09.2023, 21:49
Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Футбол | 19.09.2023, 07:15
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitason
Бардак на полі жахливий!! Бігають просто перелякані!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
18.09.2023, 15:04 3
Футбол
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
19.09.2023, 09:43 36
Волейбол
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
Стали известны оценки Забарного и Мудрика за матч Борнмута и Челси
17.09.2023, 19:19 10
Футбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 4
Футбол
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
17.09.2023, 22:35 5
Другие виды
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем