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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 19 сентября 2023, 22:38
353
0

Шахтер снова пропустил от Порту. Дубль оформил бразилец Галено

Такого каскада ошибок защиты португальская команда не простила

19 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 19 сентября 2023, 22:38
353
0
Шахтер снова пропустил от Порту. Дубль оформил бразилец Галено

Вечером 19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Начало игры – 22:00 по Киеву.

Шахтер пропустил еще один гол. После каскада ошибок защиты Галено оформил дубль на 15-й минуте.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

ГОЛ! 1:2. Галено, 15 мин.

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Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту Вендерсон Галено
Источник Sport.ua
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