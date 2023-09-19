Лига чемпионов19 сентября 2023, 22:19 | Обновлено 19 сентября 2023, 22:38
686
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Шахтер ответил быстро. Келси с передачи Конопли сравнял счет в игре с Порту
19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н
19 сентября 2023, 22:19 | Обновлено 19 сентября 2023, 22:38
686
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Вечером 19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Начало игры – 22:00 по Киеву.
Шахтер быстро отквитал пропущенный гол в матче с Порту. Кевин Келси сравнял счет ударом головой с передачи Ефима Конопли.
❗️ Смотрите видео гола в Telegram
ГОЛ! 1:1. Келси, 13 мин.
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