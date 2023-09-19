Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер ответил быстро. Келси с передачи Конопли сравнял счет в игре с Порту
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 22:19 | Обновлено 19 сентября 2023, 22:38
686
0

Шахтер ответил быстро. Келси с передачи Конопли сравнял счет в игре с Порту

19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н

19 сентября 2023, 22:19 | Обновлено 19 сентября 2023, 22:38
686
0
Шахтер ответил быстро. Келси с передачи Конопли сравнял счет в игре с Порту

Вечером 19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Начало игры – 22:00 по Киеву.

Шахтер быстро отквитал пропущенный гол в матче с Порту. Кевин Келси сравнял счет ударом головой с передачи Ефима Конопли.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

ГОЛ! 1:1. Келси, 13 мин.

По теме:
Анатолий ТРУБИН: «Нет времени наслаждаться дебютом»
Ман Сити при огромном преимуществе уступает Црвене Звезде после 1-го тайма
Третий в истории. Левандовски забил 100-й гол в еврокубках
Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту Кевин Келси Ефим Конопля
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Футбол | 19 сентября 2023, 15:59 33
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения

Надеемся, основная команда не возьмет пример

Впервые за 20 лет Роналду и Месси не сыграют в Лиге чемпионов
Футбол | 19 сентября 2023, 21:29 1
Впервые за 20 лет Роналду и Месси не сыграют в Лиге чемпионов
Впервые за 20 лет Роналду и Месси не сыграют в Лиге чемпионов

Футболисты регулярно выступали в турнире с сезона 2003/04

Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Футбол | 19.09.2023, 00:59
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Волейбол | 19.09.2023, 09:43
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»
Футбол | 19.09.2023, 15:11
Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»
Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 6
Футбол
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 11
Другие виды
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
19.09.2023, 11:34
Футбол
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
19.09.2023, 13:59 2
Бокс
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 4
Футбол
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 24
Футбол
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
18.09.2023, 15:04 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем