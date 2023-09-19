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ITF
19 сентября 2023, 23:11 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:41
92
0

Соболева уверенно обыграла Гае на старте турнира ITF в Румынии

Анастасия Соболева отдала Маре Гае всего четыре гейма

19 сентября 2023, 23:11 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:41
92
0
Соболева уверенно обыграла Гае на старте турнира ITF в Румынии
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева с уверенной победы начала свое участие в турнире Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии.

В первом круге Соболева отдала местной теннисистке Маре Гае, которая выступала по «уайлд кард», всего четыре гейма, из которых три – в первом сете.

Следующей соперницей украинки будет победительница матча между хорватской теннисисткой, восьмой сеянной, Луцией Чирич Брагарич и победительницей квалификации Сарой Тэйту из Великобритании. С Чирич Брагарич Соболева играла дважды – оба матча состоялись в нынешнем сезоне и длились три сета, каждая из теннисисток выиграла по разу. С Тэйту украинская теннисистка раньше не играла.

Мировой тур ITF W40, Слобозия, Румыния, грунт, 1 круг

Анастасия Соболева (Украина) – Мара Гаэ (Румыния) – 6:3, 6:1.

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Анастасия Соболева
Источник Sport.ua
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