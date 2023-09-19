МАРТИНЕС: «Я проявляю интерес к заключению нового соглашения с Интером»

26-летний аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сообщил, что хотел бы продлить контракт с миланским клубом.

«Я готов рассмотреть возможность продления контракта с «Интером». Это вопрос, который будет обсуждаться с руководством клуба. Мне действительно очень комфортно здесь, и я счастлив играть за эту команду.

Да, действительно, я проявляю интерес к заключению нового соглашения с командой», – сказал аргентинец.

В текущем сезоне Серии А Мартинес сыграл в 4 матчах и забил 5 голов. «Интер» лидирует в чемпионате Италии с 12 очками в активе.