МАРТИНЕС: «Я проявляю интерес к заключению нового соглашения с Интером»
Аргентинский форвард хотел бы остаться в команде
26-летний аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сообщил, что хотел бы продлить контракт с миланским клубом.
«Я готов рассмотреть возможность продления контракта с «Интером». Это вопрос, который будет обсуждаться с руководством клуба. Мне действительно очень комфортно здесь, и я счастлив играть за эту команду.
Да, действительно, я проявляю интерес к заключению нового соглашения с командой», – сказал аргентинец.
В текущем сезоне Серии А Мартинес сыграл в 4 матчах и забил 5 голов. «Интер» лидирует в чемпионате Италии с 12 очками в активе.
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