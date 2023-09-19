Вечером 19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту».

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Команды играют на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Начало игры – 22:00 по Киеву.

Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Порту. Галено сыграл на добивании.

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ГОЛ! 0:1. Галено, 8 мин.