Лига чемпионов19 сентября 2023, 22:14 | Обновлено 19 сентября 2023, 22:27
359
0
Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Порту. Галено сыграл на добивании
Команды играют на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге
19 сентября 2023, 22:14 | Обновлено 19 сентября 2023, 22:27
359
0
Вечером 19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Начало игры – 22:00 по Киеву.
Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Порту. Галено сыграл на добивании.
❗️ Смотрите видео гола в Telegram
ГОЛ! 0:1. Галено, 8 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 сентября 2023, 14:49 13
Иван Надеин объяснил логику клуба
Волейбол | 19 сентября 2023, 09:43 36
На этот раз подопечные Ивана Петкова проиграли команде Доминиканской Республики 0:3
Бокс | 19.09.2023, 13:59
Футбол | 19.09.2023, 00:05
Футбол | 19.09.2023, 21:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.09.2023, 20:55 33
17.09.2023, 21:59 5
19.09.2023, 11:34
18.09.2023, 22:26 37
17.09.2023, 22:35 5
18.09.2023, 00:50
Бокс
17.09.2023, 16:17 4