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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 22:14 | Обновлено 19 сентября 2023, 22:27
359
0

Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Порту. Галено сыграл на добивании

Команды играют на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге

19 сентября 2023, 22:14 | Обновлено 19 сентября 2023, 22:27
359
0
Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Порту. Галено сыграл на добивании

Вечером 19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Начало игры – 22:00 по Киеву.

Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Порту. Галено сыграл на добивании.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

ГОЛ! 0:1. Галено, 8 мин.

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Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту Вендерсон Галено
Источник Sport.ua
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