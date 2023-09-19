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  4. ВИДЕО. Тухель и Кейн – о матче Бавария – Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 21:25 |
190
0

ВИДЕО. Тухель и Кейн – о матче Бавария – Манчестер Юнайтед

Команды встретятся в первом туре Лиги чемпионов

19 сентября 2023, 21:25 |
190
0
ВИДЕО. Тухель и Кейн – о матче Бавария – Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед» встретятся в центральном матче первого тура Лиги чемпионов. Фавориты квартета А, где также выступают датский «Копенгаген» и стамбульский «Бешикташ», сойдутся на стадионе «Альянц Арена» в Германии.

Игра состоится в среду, 20 сентября. Стартовый свисток шведского арбитра Гленна Нюберга прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «Баварии» Мюнхен Томаса Тухеля и звездного нападающего команды Гарри Кейна.

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Бавария Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Гарри Кейн Томас Тухель видео
Источник Sport.ua
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