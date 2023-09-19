ВИДЕО. Тухель и Кейн – о матче Бавария – Манчестер Юнайтед

Мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед» встретятся в центральном матче первого тура Лиги чемпионов. Фавориты квартета А, где также выступают датский «Копенгаген» и стамбульский «Бешикташ», сойдутся на стадионе «Альянц Арена» в Германии.

Игра состоится в среду, 20 сентября. Стартовый свисток шведского арбитра Гленна Нюберга прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «Баварии» Мюнхен Томаса Тухеля и звездного нападающего команды Гарри Кейна.