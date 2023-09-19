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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 20:50 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:21
4907
40

Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту

Поединок Лиги чемпионов пройдет 19 сентября в 22:00 в Гамбурге

19 сентября 2023, 20:50 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:21
4907
40
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту

Вечером 19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту

Шахтер: Ризнык, Конопля, Лемкин, Ракицкий, Мироши, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Сикан, Келси.

Запас: Рудько, Пузанков, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Кастильо, Эгиналду, Крыськив, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Вьюник.

Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу, Пепе, Карму, Зайду, Иван Хайме, Варела, Эуштакиу, Андре Франку, Тареми, Галено.

Запас: Клаудиу Рамуш, Фабиу Кардозу, Груич, Франсишку Консейсау, Хорхе Санчес, Нико Гонсалес, Венделл, Фран Наварро, Ромариу Баро, Тони Мартинес, Гонсалу Боржеш.

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Голосов 164
Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 1-го тура 🏆 Лиги чемпионов между командами Шахтер и Порту, который пройдет 19 сентября в 22:00 в Гамбурге

Крупная победа Шахтера

5 голосов 3.05 %

Минимальная победа Шахтера

19 голосов 11.59 %

Ничья

43 голоса 26.22 %

Минимальная победа Порту

35 голосов 21.34 %

Крупная победа Порту

62 голоса 37.8 %

Результаты
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Шахтер Донецк Порту Шахтер - Порту Лига чемпионов стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 40
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Сергей П
Хто такий Міроші?
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+4
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avk2307
После двух удалений Бондаренко присел на скамейку....
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+3
Kamon
Шахтер вперёд, дубль Келси 
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+3
Bulba_sumkin
Странный интерес дынамовцев, к турниру, к которому они не имеют абсолютно никакого отношения)) Интересно, чемпионат Малайзии они с таким же энтузиазмом комментируют, или просто штрафуют за пропуск любой ветки в которой фигурирует Шахтер?) 
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+1
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Умник
4-4-2?
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua
серьезная ротация.
Судаков уходит на фланг вместо Кащука, а центр усиливается разрушителем Назариной. По сути два опорника Степаненко - Назарина.
Сикан опускается вниз и садит на банку Крыськива, а на острие выходит Келси.
ротация в пользу разрушителей за счет креативщиков.
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+1
Владислав Рейский
шахтарі, а нашо вы поставили такого ноунейма тренера без нормального опыта и достижений и даже нашли ненужного сто лет как дк воротника себе номером два?
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0
New Zealander
Интересно, Кто нибудь знает куда пропал такой новичек Шахтёра как Педриньйо. Уже даже в чемпионате долгое время не появляется в числе запасных даже... 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Рейский
шахту на мегого только будут показывать?
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0
Barlowold
Як можно випускати склад, який в чемпіонаті навіть не грав?
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0
Показать Скрыть 5 ответов
AK.228
Хм… цікаво, без Крисківа поки що… Міроша, який не грав 
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0
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FunnyCat_____
Состав победителей !!!
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0
Показать Скрыть 9 ответов
Fitness.sports
Тренер у шахтаря слабенький. В том сезоне с зарёй прошел мимо и состав сейчас ставить неопытных.
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-1
Фанькин кот
Новатус Мироши? Нежданчик! Ну, удачки
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-1
Remark
Сепар в старте - это к неудаче!
Ответить
-2
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