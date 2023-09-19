Вечером 19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту».

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Поединок пройдет на Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту

Шахтер: Ризнык, Конопля, Лемкин, Ракицкий, Мироши, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Сикан, Келси.

Запас: Рудько, Пузанков, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Кастильо, Эгиналду, Крыськив, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Вьюник.

Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу, Пепе, Карму, Зайду, Иван Хайме, Варела, Эуштакиу, Андре Франку, Тареми, Галено.

Запас: Клаудиу Рамуш, Фабиу Кардозу, Груич, Франсишку Консейсау, Хорхе Санчес, Нико Гонсалес, Венделл, Фран Наварро, Ромариу Баро, Тони Мартинес, Гонсалу Боржеш.