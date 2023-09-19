Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Поединок Лиги чемпионов пройдет 19 сентября в 22:00 в Гамбурге
Вечером 19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту».
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Поединок пройдет на Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Шахтер: Ризнык, Конопля, Лемкин, Ракицкий, Мироши, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Сикан, Келси.
Запас: Рудько, Пузанков, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Кастильо, Эгиналду, Крыськив, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Вьюник.
Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу, Пепе, Карму, Зайду, Иван Хайме, Варела, Эуштакиу, Андре Франку, Тареми, Галено.
Запас: Клаудиу Рамуш, Фабиу Кардозу, Груич, Франсишку Консейсау, Хорхе Санчес, Нико Гонсалес, Венделл, Фран Наварро, Ромариу Баро, Тони Мартинес, Гонсалу Боржеш.
⚽𝕆 ℕ𝕆𝕊𝕊𝕆 𝟙𝟙 𝕀ℕ𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃⚽#UCL #FCSDFCP pic.twitter.com/9UNwxzLPXf— FC Porto (@FCPorto) September 19, 2023
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Крупная победа Шахтера
5 голосов 3.05 %
Минимальная победа Шахтера
19 голосов 11.59 %
Ничья
43 голоса 26.22 %
Минимальная победа Порту
35 голосов 21.34 %
Крупная победа Порту
62 голоса 37.8 %
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ротация в пользу разрушителей за счет креативщиков.