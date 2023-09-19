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  4. Гарри КЕЙН: «Был осведомлен об интересе МЮ, но рад, что перешел в Баварию»
Германия
19 сентября 2023, 20:34 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:44
246
0

Гарри КЕЙН: «Был осведомлен об интересе МЮ, но рад, что перешел в Баварию»

Английский форвард рассказал, почему решил перейти в немецкий клуб 

19 сентября 2023, 20:34 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:44
246
0
Гарри КЕЙН: «Был осведомлен об интересе МЮ, но рад, что перешел в Баварию»
ESPN. Гарри Кэйн

Новичок мюнхенской «Баварии» английский нападающий Гарри Кэйн, сообщил, что был осведомлен об интересе «Манчестер Юнайтед», но решил перейти в немецкий клуб.

«Конечно, я осведомлен, что летом проводились переговоры с несколькими клубами, однако интерес со стороны «Баварии» был настолько искренним, что остальные варианты остались на втором плане.

Переговоры прошли быстро. В данный момент моя основная фокусировка – это «Бавария» и достижение результатов с этим клубом. Конечно, «Манчестер Юнайтед» – великий клуб, один из настоящих топ-клубов, но я принял решение перейти в «Бавария», и я очень рад, что все сложилось так, как я хотел», – сказал Кейн.

Завтра, 20 сентября «Бавария» на своем домашнем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов, начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Гарри Кейн Бавария Манчестер Юнайтед Лига чемпионов трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы
Источник ESPN
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