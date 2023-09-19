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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Я учусь у Эшли Янга»
Англия
19 сентября 2023, 20:15 |
663
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Я учусь у Эшли Янга»

Украинский защитник «Эвертона» – о партнере по команды

19 сентября 2023, 20:15 |
663
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Я учусь у Эшли Янга»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко признался, что рад работать со своим конкурентом по позиции, 38-летним Эшли Янгом:

«Действительно, живая легенда, и он до сих пор играет. Я посмотрел, что он в 2003-м или в 2004-м дебютировал во взрослом футболе, в Англии. Мне в то время было 4 года. И он в 38 до сих пор играет в АПЛ — это многого стоит.

Я учусь у него, хоть он и правша. Я учусь, смотрю больше, как он играет в атаке, ведь он раньше играл левого/правого нападающего. Поэтому смотрю какие решения он принимает в атаке. Он классный парень, к которому можно подойти и что-то спросить. Он открыт для этого, поэтому мне только в кайф работать с такими футболистами».

В нынешнем сезоне Миколенко пока что принял участие всего в двух матчах за «Эвертон».

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Виталий Миколенко Эшли Янг Эвертон
Источник ВЗбирна
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