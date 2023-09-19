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Испания
19 сентября 2023, 20:10 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:36
198
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Цель Реала – минимум выход в полуфинал ЛЧ»

Наставник мадридского клуба поделился целями команды на этот сезона в Лиге чемпионов

19 сентября 2023, 20:10 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:36
198
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Цель Реала – минимум выход в полуфинал ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

64-летний итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал цели команды в Лиге чемпионов.

«Хави выразил мнение, что основной целью его команды в Лиге чемпионов является выход из группы. В то время как мы, нацеливаемся, как минимум, на полуфинал, и я думаю «Реал» способен достичь этого. Цель состоит в том, чтобы пройти групповой этап, 1/8 финала и четвертьфинал.

На сегодня главные фавориты турнира – «Манчестер Сити». У них лучший состав по подбору игроков и они действующие победители турнира, но на финальной стадии иногда бывают сюрпризы» – сказал Анчелотти.

Мадридский «Реал» начнет свой путь в Лиге чемпионов завтра, 20 сентября и сыграет с «Унион Берлин», начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов Унион Берлин
Источник Mundo Deportivo
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