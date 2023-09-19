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Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 19:50 |
271
0

Экс-тренер Шахтера мог возглавить саудовский клуб, в котором играет Неймар

Паулу Фонсека получал предложения возглавить «Аль-Хиляль»

19 сентября 2023, 19:50 |
271
0
Экс-тренер Шахтера мог возглавить саудовский клуб, в котором играет Неймар
Sky Sports. Паулу Фонсека

Бывший наставник донецкого «Шахтера», а сегодня главный тренер французского «Лилля» Паулу Фонсека мог возглавить саудовский «Аль-Хиляль», к которому этим летом присоединился звездный бразилец Неймар.

К португальскому тренеру также проявляли интерес бронзовые призеры Лиги 1 «Марсель».

«Я буду с вами честен. Были конкретные предложения от «Марселя» и «Аль-Хилая». Для меня всегда было приоритетом продолжения карьеры в лучших лигах, в Европе», – сказал Фонсека.

Напомним, после ухода из «Шахтера» Фонсека возглавил итальянскую «Рому» в 2019 году. С прошлого года специалист тренирует «Лилль», с которым в прошлом сезоне занял 5 месте во французском чемпионате.

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Источник Get French Football News
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