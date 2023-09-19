Экс-тренер Шахтера мог возглавить саудовский клуб, в котором играет Неймар
Паулу Фонсека получал предложения возглавить «Аль-Хиляль»
Бывший наставник донецкого «Шахтера», а сегодня главный тренер французского «Лилля» Паулу Фонсека мог возглавить саудовский «Аль-Хиляль», к которому этим летом присоединился звездный бразилец Неймар.
К португальскому тренеру также проявляли интерес бронзовые призеры Лиги 1 «Марсель».
«Я буду с вами честен. Были конкретные предложения от «Марселя» и «Аль-Хилая». Для меня всегда было приоритетом продолжения карьеры в лучших лигах, в Европе», – сказал Фонсека.
Напомним, после ухода из «Шахтера» Фонсека возглавил итальянскую «Рому» в 2019 году. С прошлого года специалист тренирует «Лилль», с которым в прошлом сезоне занял 5 месте во французском чемпионате.
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