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Кубок Дэвиса
19 сентября 2023, 20:27 | Обновлено 19 сентября 2023, 20:28
167
0

Определились четвертьфинальные пары финальной части Кубка Дэвиса 2023

Восемь национальных команд узнали своих соперников

19 сентября 2023, 20:27 | Обновлено 19 сентября 2023, 20:28
167
0
Определились четвертьфинальные пары финальной части Кубка Дэвиса 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Кубок Дэвиса

Состоялась жеребьевка плей-офф финальной части Кубка Дэвиса 2023, по результатам которой восемь сборных узнали своих соперников в четвертьфинале.

Кубок Дэвиса 2023, финальная часть

Четвертьфинал

Канада – Финляндия

Чехия – Австралия

Италия – Нидерланды

Сербия – Великобритания

Полуфинал

Канада или Финляндия – Чехия или Австралия

Италия или Нидерланды – Сербия или Великобритания

Плей-офф финальной части Кубка Дэвиса 2023 пройдет в испанской Малаге с 21 по 26 ноября.

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Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Кубок Дэвиса-2023 сборная Канады по теннису сборная Финляндии по теннису сборная Чехии по теннису сборная Австралии по теннису сборная Италии по теннису сборная Нидерландов по теннису сборная Сербии по теннису сборная Великобритании по теннису
Источник Davis Cup
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