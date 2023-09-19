Определились четвертьфинальные пары финальной части Кубка Дэвиса 2023

Состоялась жеребьевка плей-офф финальной части Кубка Дэвиса 2023, по результатам которой восемь сборных узнали своих соперников в четвертьфинале.

Кубок Дэвиса 2023, финальная часть

Четвертьфинал

Канада – Финляндия

Чехия – Австралия

Италия – Нидерланды

Сербия – Великобритания

Полуфинал

Канада или Финляндия – Чехия или Австралия

Италия или Нидерланды – Сербия или Великобритания

Плей-офф финальной части Кубка Дэвиса 2023 пройдет в испанской Малаге с 21 по 26 ноября.