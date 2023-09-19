Кубок Дэвиса19 сентября 2023, 20:27 | Обновлено 19 сентября 2023, 20:28
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Определились четвертьфинальные пары финальной части Кубка Дэвиса 2023
Восемь национальных команд узнали своих соперников
19 сентября 2023, 20:27 | Обновлено 19 сентября 2023, 20:28
167
0
Состоялась жеребьевка плей-офф финальной части Кубка Дэвиса 2023, по результатам которой восемь сборных узнали своих соперников в четвертьфинале.
Кубок Дэвиса 2023, финальная часть
Четвертьфинал
Канада – Финляндия
Чехия – Австралия
Италия – Нидерланды
Сербия – Великобритания
Полуфинал
Канада или Финляндия – Чехия или Австралия
Италия или Нидерланды – Сербия или Великобритания
Плей-офф финальной части Кубка Дэвиса 2023 пройдет в испанской Малаге с 21 по 26 ноября.
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