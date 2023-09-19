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Сборная УКРАИНЫ
19 сентября 2023, 19:52 | Обновлено 19 сентября 2023, 19:54
204
0

Яна КОТИК: «Немного волнуемся, ведь впервые участвуем в Лиге наций»

Защитница женской сборной Украины – о матчах Лиги наций против Сербии и Польши

19 сентября 2023, 19:52 | Обновлено 19 сентября 2023, 19:54
204
0
Яна КОТИК: «Немного волнуемся, ведь впервые участвуем в Лиге наций»
ФК Ворскла. Яна Котик

Защитница женской сборной Украины Яна Котик поделилась мнениями по поводу грядущих матчей Лиги наций против Сербии и Польши.

«Немного волнуемся, ведь впервые принимаем участие в этом турнире, и это очень большая ответственность — представлять нашу страну. Я очень рада, что меня вызвали в команду, и я нахожусь здесь», – сказала Котик.

Напомним, что против сборной Сербии украинки сыграют в пятницу, 22 сентября, а против команды Польши – во вторник, 26 сентября. Оба матча пройдут в Польше – в Старограде-Гданьском и Гдыне.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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