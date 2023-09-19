Виктория ГОЛОВАЧ: «Нужно показать себя и заслужить место в сборной»

Полузащитница женской сборной Украины Виктория Головач поделилась настроением в преддверии матчей Лиги наций против команд Сербии и Польши.

«Приехали с прекрасным настроением. Я рада, что получила такое приглашение. Это большая честь для меня. Я чувствую себя отлично. Мы готовимся к будущим играм в хорошем настроении. Прежде всего, для меня это вызов авансом. Надо показать себя и заслужить место в этой команде. И главное – справиться с волнением и продемонстрировать все, что я могу», – сказала Головач.

Напомним, что против сборной Сербии украинки сыграют в пятницу, 22 сентября, а против команды Польши – во вторник, 26 сентября. Оба матча пройдут в Польше – в Старограде-Гданьском и Гдыне.