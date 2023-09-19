Виктор КОРНИЕНКО: «Это Динамо, с ним всегда тяжело играть»

Левый защитник полтавской «Ворсклы» Виктор Корниенко прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Гостевое поражение от «Динамо» – не лучший результат встречи. Что думаешь о матче и его результате?

– Это «Динамо», с ним всегда тяжело играть. Мы хотели выполнить свой план на игру, но... Что-то удавалось, что-то – нет. «Динамо» и «Шахтер» – гранды украинского футбола. В противостоянии с этими клубами трудно создавать моменты у ворот соперника.

– В прошлом сезоне ты много пропустил из-за травмы и дальнейшего восстановления. Какое сейчас твое физическое состояние?

– Постепенно набираю силы, хотя трудно еще. Для меня это был третий поединок в этом сезоне. 90 минут встречи провести еще тяжеловато, а вот минут 50-60 – вполне.

– На что может рассчитывать нынешний состав «Ворсклы» в УПЛ?

– У нас хорошая команда. Всегда нужно стремиться показывать свой футбол, и победы от нас никуда не денутся.

Напомним, Виктор выступает за полтавскую команду на правах аренды из «Шахтера».