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  4. Виктор КОРНИЕНКО: «Это Динамо, с ним всегда тяжело играть»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 19:02 |
451
1

Виктор КОРНИЕНКО: «Это Динамо, с ним всегда тяжело играть»

Защитник «Ворсклы» прокомментировал поражение от киевского «Динамо»

19 сентября 2023, 19:02 |
451
1
Виктор КОРНИЕНКО: «Это Динамо, с ним всегда тяжело играть»
ФК Шахтер. Виктор Корниенко

Левый защитник полтавской «Ворсклы» Виктор Корниенко прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Гостевое поражение от «Динамо» – не лучший результат встречи. Что думаешь о матче и его результате?

– Это «Динамо», с ним всегда тяжело играть. Мы хотели выполнить свой план на игру, но... Что-то удавалось, что-то – нет. «Динамо» и «Шахтер» – гранды украинского футбола. В противостоянии с этими клубами трудно создавать моменты у ворот соперника.

– В прошлом сезоне ты много пропустил из-за травмы и дальнейшего восстановления. Какое сейчас твое физическое состояние?

– Постепенно набираю силы, хотя трудно еще. Для меня это был третий поединок в этом сезоне. 90 минут встречи провести еще тяжеловато, а вот минут 50-60 – вполне.

– На что может рассчитывать нынешний состав «Ворсклы» в УПЛ?

– У нас хорошая команда. Всегда нужно стремиться показывать свой футбол, и победы от нас никуда не денутся.

Напомним, Виктор выступает за полтавскую команду на правах аренды из «Шахтера».

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Виктор Корниенко Ворскла Полтава Динамо - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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Комментарии 1
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turist86
Ех, які надії Віктор подавав, колись возив гравців Реал Мадрид. Втім, йому 24 роки, можливо пік кар'єри ще попереду.
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