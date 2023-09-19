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Испания
19 сентября 2023, 20:45 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:44
378
0

Барселона интересуется игроком Антверпена

Каталонский клуб примет решение о покупке игрока после сегодняшней игры

19 сентября 2023, 20:45 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:44
378
0
Барселона интересуется игроком Антверпена
De Morgen. Артур Вермерен

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику бельгийского «Антверпена» Артуру Вермерену.

На сегодняшнем матче Лиги Чемпионов представители «Барсы» будут наблюдать за бельгийским молодым талантом. По информации испанских СМИ, «сини–гранатовые» готовы начать переговоры уже сегодня.

Испанский клуб так же свяжется с агентом игрока, чтобы обсудить условия контракта и узнать о его планах и требованиях в случае перехода в другую команду.

Текущий контракт Вермерена действителен до 2026 года. В текущем сезоне бельгийского чемпионата футболист провел шесть матчей и отдал одну результативную передачу.

Напомни, сегодня, 19 сентября «Барселона» сыграет в первом матче группового этапа ЛЧ против «Антверпена», начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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