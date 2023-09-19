Андрей БОРЯЧУК: «Ван Леувен хотел посмотреть на меня»

Нападающий «Металлиста 1925» Андрей Борячук рассказал, почему ненадолго вернулся в «Шахтер», но впоследствии снова стал игроком харьковского клуба:

«Сказали, что нужно вернуться в «Шахтер». Патрик ван Леувен хотел взглянуть на меня, он рассчитывал на меня. Но сейчас там очень большая конкуренция за место в составе на позиции нападающего. Я хотел играть постоянно, поэтому договорились, что «Шахтер» отпустит меня на полноценный контракт в «Металлист 1925».

Вышло так, как вышло. Если бы тогда можно было продлить аренду, я остался бы в «Металлисте 1925». В харьковской команде у меня была постоянная игровая практика, я забивал голы, приносил результат. Я понимал, что в «Шахтере» приоритет будет не в мою пользу».