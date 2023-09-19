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Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 18:15 | Обновлено 19 сентября 2023, 18:28
256
0

Андрей БОРЯЧУК: «Ван Леувен хотел посмотреть на меня»

Нападающий «Металлиста 1925» рассказал, почему ненадолго вернулся в «Шахтер»

19 сентября 2023, 18:15 | Обновлено 19 сентября 2023, 18:28
256
0
Андрей БОРЯЧУК: «Ван Леувен хотел посмотреть на меня»
ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Нападающий «Металлиста 1925» Андрей Борячук рассказал, почему ненадолго вернулся в «Шахтер», но впоследствии снова стал игроком харьковского клуба:

«Сказали, что нужно вернуться в «Шахтер». Патрик ван Леувен хотел взглянуть на меня, он рассчитывал на меня. Но сейчас там очень большая конкуренция за место в составе на позиции нападающего. Я хотел играть постоянно, поэтому договорились, что «Шахтер» отпустит меня на полноценный контракт в «Металлист 1925».

Вышло так, как вышло. Если бы тогда можно было продлить аренду, я остался бы в «Металлисте 1925». В харьковской команде у меня была постоянная игровая практика, я забивал голы, приносил результат. Я понимал, что в «Шахтере» приоритет будет не в мою пользу».

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Андрей Борячук Патрик ван Леувен Шахтер Донецк Металлист 1925
Источник Спорт-Экспресс Украина
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