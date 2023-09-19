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WTA
19 сентября 2023, 17:48 | Обновлено 19 сентября 2023, 18:17
254
0

Киченок и Фридзам вышли в четвертьфинал турнира WTA в Китае

Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам обыграли Диан Парри и Надю Подороску

19 сентября 2023, 17:48 | Обновлено 19 сентября 2023, 18:17
254
0
Киченок и Фридзам вышли в четвертьфинал турнира WTA в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Третья ракетка Украины Надежда Киченок и немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам вышли в четвертьфинал турнира WTA 250 в китайском Гуанчжоу в парном разряде.

В первом круге украинско-немецкая пара в трехсетовом матче обыграла аргентинку украинского происхождения Надю Подороску и французскую теннисистку Диан Парри. Проиграв первый сет со счетом 1:6, вторую партию Киченок и Фридзам с таким же счетом выиграли, а в решающем сете без проблем довели матч до победы.

В четвертьфинале Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам сыграют против победительниц матча первых сеяных, американки Сабрины Сантамария и Яны Сизиковой против еще одной американской теннисистки Куинн Глисон и грузинки Натэлы Дзаламидзе.

WTA 250, Гуанчжоу, Китай, хард, 1 круг

Надежда Киченок (Украина)/Анна-Лена Фридзам (Германия) – Надя Подороска (Аргентина)/Диан Парри (Франция) – 1:6, 6:1, 10:2

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Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам WTA Гуанчжоу Надя Подороска Диан Парри
Источник Sport.ua
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