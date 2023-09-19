Киченок и Фридзам вышли в четвертьфинал турнира WTA в Китае

Третья ракетка Украины Надежда Киченок и немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам вышли в четвертьфинал турнира WTA 250 в китайском Гуанчжоу в парном разряде.

В первом круге украинско-немецкая пара в трехсетовом матче обыграла аргентинку украинского происхождения Надю Подороску и французскую теннисистку Диан Парри. Проиграв первый сет со счетом 1:6, вторую партию Киченок и Фридзам с таким же счетом выиграли, а в решающем сете без проблем довели матч до победы.

В четвертьфинале Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам сыграют против победительниц матча первых сеяных, американки Сабрины Сантамария и Яны Сизиковой против еще одной американской теннисистки Куинн Глисон и грузинки Натэлы Дзаламидзе.

WTA 250, Гуанчжоу, Китай, хард, 1 круг

Надежда Киченок (Украина)/Анна-Лена Фридзам (Германия) – Надя Подороска (Аргентина)/Диан Парри (Франция) – 1:6, 6:1, 10:2