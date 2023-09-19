Манчестер Юнайтед нашел замену Антони и Джейдону Санчо
Клуб готовит предложение по Сержу Гнабри
Английский «Манчестер Юнайтед» готовит трансферное предложение относительно правого вингера мюнхенской «Баварии» Сержа Гнабри, сообщает издание Fichajes.
Манчестерский гранд готов заплатить около 52 миллионов фунтов стерлингов за 28-летнего игрока сборной Германии.
Из-за отстранения вингеров Джейдона Санчо и Антони у команды образовался дефицит игроков на правом фланге атаки, поэтому клуб попытается выйти на рынок за правым вингером.
В этом сезоне Серж Гнабри провел 4 игры за Баварию, но результативными действиями не отмечался.
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