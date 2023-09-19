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Англия
19 сентября 2023, 17:48 | Обновлено 19 сентября 2023, 17:49
786
0

Манчестер Юнайтед нашел замену Антони и Джейдону Санчо

Клуб готовит предложение по Сержу Гнабри

19 сентября 2023, 17:48 | Обновлено 19 сентября 2023, 17:49
786
0
Манчестер Юнайтед нашел замену Антони и Джейдону Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

Английский «Манчестер Юнайтед» готовит трансферное предложение относительно правого вингера мюнхенской «Баварии» Сержа Гнабри, сообщает издание Fichajes.

Манчестерский гранд готов заплатить около 52 миллионов фунтов стерлингов за 28-летнего игрока сборной Германии.

Из-за отстранения вингеров Джейдона Санчо и Антони у команды образовался дефицит игроков на правом фланге атаки, поэтому клуб попытается выйти на рынок за правым вингером.

В этом сезоне Серж Гнабри провел 4 игры за Баварию, но результативными действиями не отмечался.

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Серж Гнабри Джейдон Санчо Антони Манчестер Юнайтед Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Fichajes.net
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