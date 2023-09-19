Манчестер Юнайтед нашел замену Антони и Джейдону Санчо

Английский «Манчестер Юнайтед» готовит трансферное предложение относительно правого вингера мюнхенской «Баварии» Сержа Гнабри, сообщает издание Fichajes.

Манчестерский гранд готов заплатить около 52 миллионов фунтов стерлингов за 28-летнего игрока сборной Германии.

Из-за отстранения вингеров Джейдона Санчо и Антони у команды образовался дефицит игроков на правом фланге атаки, поэтому клуб попытается выйти на рынок за правым вингером.

В этом сезоне Серж Гнабри провел 4 игры за Баварию, но результативными действиями не отмечался.