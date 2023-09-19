Прямых путевок не будет. Страны Британии будут играть отбор к Евро-2028
Если Великобритания и Ирландия будут проводить Евро-2028, то УЕФА не даст им пропуск на турнир
Если Великобритания и Ирландия выиграют право на проведение Евро-2028, УЕФА не предоставит сборным Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии прямые путевки на турнир, сообщает The Times.
Британским сборным придется играть отбор, также как и всем остальным национальным командам. Это связано с тем, что УЕФА может предоставить только 2 прямых пропуска на турнир из 24 участников, но непонятно, как выбрать 2 команды из 5. Поэтому планируется не выделять никого.
Напомним, на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 также претендует Турция.
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