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  4. Снигур уверенно обыграла Малыгину на турнире ITF в Португалии
WTA
19 сентября 2023, 17:10 | Обновлено 19 сентября 2023, 17:11
166
2

Снигур уверенно обыграла Малыгину на турнире ITF в Португалии

Второй сет Дарья Снигур выиграла всухую

19 сентября 2023, 17:10 | Обновлено 19 сентября 2023, 17:11
166
2
Снигур уверенно обыграла Малыгину на турнире ITF в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла эстонку Елена Малыгину в первом круге турнира Мирового тура ITF W60+H в португальском Калдаш-да-Раинья.

В первом сетей Снигур проиграла только два гейма, а вторую партию забрала с сухим счетом 6:0. Во втором круге украинка сыграет с победительницей матча между хорватской теннисисткой Леа Бошкович и Алиной Корнеевой.

Мировой тур ITF W60+H, Калдаш-да-Раинья, Португалия, хард, 1 круг

Дарья Снигур (Украина, 4) – Елена Малыгина (Эстония) – 6:2, 6:0

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Дарья Снигур ITF Калдаш-да-Раинья Елена Малыгина
Источник Sport.ua
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Александр Ад
на змаганнях 60,100 тисячниках Дарья грае добре
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Kamon
Вау великое достижение
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