Снигур уверенно обыграла Малыгину на турнире ITF в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла эстонку Елена Малыгину в первом круге турнира Мирового тура ITF W60+H в португальском Калдаш-да-Раинья.

В первом сетей Снигур проиграла только два гейма, а вторую партию забрала с сухим счетом 6:0. Во втором круге украинка сыграет с победительницей матча между хорватской теннисисткой Леа Бошкович и Алиной Корнеевой.

Мировой тур ITF W60+H, Калдаш-да-Раинья, Португалия, хард, 1 круг

Дарья Снигур (Украина, 4) – Елена Малыгина (Эстония) – 6:2, 6:0