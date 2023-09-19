Снигур уверенно обыграла Малыгину на турнире ITF в Португалии
Второй сет Дарья Снигур выиграла всухую
Украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла эстонку Елена Малыгину в первом круге турнира Мирового тура ITF W60+H в португальском Калдаш-да-Раинья.
В первом сетей Снигур проиграла только два гейма, а вторую партию забрала с сухим счетом 6:0. Во втором круге украинка сыграет с победительницей матча между хорватской теннисисткой Леа Бошкович и Алиной Корнеевой.
Мировой тур ITF W60+H, Калдаш-да-Раинья, Португалия, хард, 1 круг
Дарья Снигур (Украина, 4) – Елена Малыгина (Эстония) – 6:2, 6:0
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