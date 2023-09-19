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  4. Завацкая одержала победу на старте турнира WTA 125 в Италии
WTA
19 сентября 2023, 16:55 |
232
3

Завацкая одержала победу на старте турнира WTA 125 в Италии

Катарина Завацкая в трех сетах обыграла Астру Шарму

19 сентября 2023, 16:55 |
232
3
Завацкая одержала победу на старте турнира WTA 125 в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая обыграла австралийку Астру Шарму в первом круге турнира WTA 125 в итальянской Парме.

В первом сете Завацкая отдала три гейма на своих подачах, но смогла выиграть партию 7:5. Второй сет забрала австралийская теннисистка, а в третьей партии Завацкой для итоговой победы хватило выигрыша одного гейма на подаче Шармы.

Во втором круге Катарина Завацкая сыграет против второй сеяной, румынской теннисистки Аны Богдан, которая в двух сетах обыграла испанку Марины Бассольс Рибера.

WTA 125, Парма, Италия, грунт, 1 круг

Катарина Завацкая (Украина) – Астра Шарма (Австралия) – 7:5, 4:6, 6:3

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Катарина Завацкая WTA Парма Астра Шарма
Источник Sport.ua
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Александр Ад
,молодець.но далі буде важче.С такою спабкою подачею(як в більшості наших)далеко не зайдешь
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Kamon
Вау обыграла неплохую соперницу 
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