Завацкая одержала победу на старте турнира WTA 125 в Италии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая обыграла австралийку Астру Шарму в первом круге турнира WTA 125 в итальянской Парме.

В первом сете Завацкая отдала три гейма на своих подачах, но смогла выиграть партию 7:5. Второй сет забрала австралийская теннисистка, а в третьей партии Завацкой для итоговой победы хватило выигрыша одного гейма на подаче Шармы.

Во втором круге Катарина Завацкая сыграет против второй сеяной, румынской теннисистки Аны Богдан, которая в двух сетах обыграла испанку Марины Бассольс Рибера.

WTA 125, Парма, Италия, грунт, 1 круг

Катарина Завацкая (Украина) – Астра Шарма (Австралия) – 7:5, 4:6, 6:3