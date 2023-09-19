Избавился от Малиновского, а теперь уходит. Марселино покинет Марсель

58-летний испанский специалист Марселино Гарсия Тораль принял решение покинуть пост главного тренера французского «Марселя», сообщает местное издание L'Equipe.

Об этом он сказал игрокам клуба после матча 5-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (0:0). Всего «Марсель» Марселино набрал 9 очков за 5 туров французского чемпионата и сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице.

Напомним, летом «Марсель» продал украинца Руслана Малиновского, ведь он не подходил под футбол испанца, контракт с которым подписали летом 2023 года сроком на 2 сезона.