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Франция
19 сентября 2023, 16:45 | Обновлено 19 сентября 2023, 16:49
560
0

Избавился от Малиновского, а теперь уходит. Марселино покинет Марсель

Главный тренер уже объявил игрокам о своем решении

19 сентября 2023, 16:45 | Обновлено 19 сентября 2023, 16:49
560
0
Избавился от Малиновского, а теперь уходит. Марселино покинет Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Марселино

58-летний испанский специалист Марселино Гарсия Тораль принял решение покинуть пост главного тренера французского «Марселя», сообщает местное издание L'Equipe.

Об этом он сказал игрокам клуба после матча 5-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (0:0). Всего «Марсель» Марселино набрал 9 очков за 5 туров французского чемпионата и сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице.

Напомним, летом «Марсель» продал украинца Руслана Малиновского, ведь он не подходил под футбол испанца, контракт с которым подписали летом 2023 года сроком на 2 сезона.

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Марселино Гарсия Тораль Марсель Руслан Малиновский главный тренер
Источник L'Equipe
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