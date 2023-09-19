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Англия
19 сентября 2023, 16:27 |
496
1

За партнером Зинченко следят Челси и Бавария

Ситуация Аарона Рэмсдейла заинтересовала европейские топ-клубы

19 сентября 2023, 16:27 |
496
1
За партнером Зинченко следят Челси и Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмсдейл

Лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» внимательно следят за будущим вратаря «Арсенала» Аарона Рэмсдейла, сообщает британское издание Daily Mail.

Голкипер сборной Англии остался на скамейке запасных в победной для «канониров» игре с «Эвертоном» (1:0). Это наталкивает на мысль, что Аарон может проиграть конкуренцию Давиду Раю.

Этой ситуацией могут воспользоваться «Челси» и «Бавария», чтобы переманить к себе 25-летнего вратаря. Потенциальная сумма трансфера может составить 60 миллионов фунтов стерлингов, но портал Transfermarkt оценивает стоимость Рэмсдейла всего в 40 миллионов евро.

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Аарон Рэмсдейл Арсенал Лондон Челси Бавария трансферы АПЛ трансферы трансферы Бундеслиги
Источник Daily Mail
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Болела
Челсі вже стількох попереманювало...
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