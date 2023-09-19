За партнером Зинченко следят Челси и Бавария

Лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария» внимательно следят за будущим вратаря «Арсенала» Аарона Рэмсдейла, сообщает британское издание Daily Mail.

Голкипер сборной Англии остался на скамейке запасных в победной для «канониров» игре с «Эвертоном» (1:0). Это наталкивает на мысль, что Аарон может проиграть конкуренцию Давиду Раю.

Этой ситуацией могут воспользоваться «Челси» и «Бавария», чтобы переманить к себе 25-летнего вратаря. Потенциальная сумма трансфера может составить 60 миллионов фунтов стерлингов, но портал Transfermarkt оценивает стоимость Рэмсдейла всего в 40 миллионов евро.