Гарри Кейн хотел перейти в Манчестер Юнайтед
Ради этого нападающий даже готов был остаться в Тоттенхэме еще на 1 год
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн предпочитал переход в «Манчестер Юнайтед», но решение «дьяволов» подписать Расмуса Хойлунда заставило его перейти в «Баварию», сообщает британское издание Daily Mail.
Ради перехода в команду Эрика тен Хага Гарри был готов еще год поиграть за «Тоттенхэм», пока его контракт со «шпорами» не подошел бы к завершению. Но манкунианцы отказались от нападающего из-за большой зарплаты.
Напомним, летом 2023 года Гарри Кейн за 104 миллиона фунтов стерлингов перешел из лондонского «Тоттенхэма» в немецкую «Баварию». На его счету 4 гола в 4 матчах Бундеслиги.
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