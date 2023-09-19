Гарри Кейн хотел перейти в Манчестер Юнайтед

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн предпочитал переход в «Манчестер Юнайтед», но решение «дьяволов» подписать Расмуса Хойлунда заставило его перейти в «Баварию», сообщает британское издание Daily Mail.

Ради перехода в команду Эрика тен Хага Гарри был готов еще год поиграть за «Тоттенхэм», пока его контракт со «шпорами» не подошел бы к завершению. Но манкунианцы отказались от нападающего из-за большой зарплаты.

Напомним, летом 2023 года Гарри Кейн за 104 миллиона фунтов стерлингов перешел из лондонского «Тоттенхэма» в немецкую «Баварию». На его счету 4 гола в 4 матчах Бундеслиги.