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  4. Гарри Кейн хотел перейти в Манчестер Юнайтед
Англия
19 сентября 2023, 15:58 |
609
0

Гарри Кейн хотел перейти в Манчестер Юнайтед

Ради этого нападающий даже готов был остаться в Тоттенхэме еще на 1 год

19 сентября 2023, 15:58 |
609
0
Гарри Кейн хотел перейти в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн предпочитал переход в «Манчестер Юнайтед», но решение «дьяволов» подписать Расмуса Хойлунда заставило его перейти в «Баварию», сообщает британское издание Daily Mail.

Ради перехода в команду Эрика тен Хага Гарри был готов еще год поиграть за «Тоттенхэм», пока его контракт со «шпорами» не подошел бы к завершению. Но манкунианцы отказались от нападающего из-за большой зарплаты.

Напомним, летом 2023 года Гарри Кейн за 104 миллиона фунтов стерлингов перешел из лондонского «Тоттенхэма» в немецкую «Баварию». На его счету 4 гола в 4 матчах Бундеслиги.

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Гарри Кейн Манчестер Юнайтед Бавария Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Расмус Хойлунд
Источник Daily Mail
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