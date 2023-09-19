Дарья АПАНАЩЕНКО: «Задание? Всегда быть первыми»
Полузащитница женской сборной Украины – о ближайших матчах Лиги наций
Полузащитница женской сборной Украины по футболу Дарья Апанащенко поделилась настроением перед предстоящими матчами группового этапа Лиги Наций против команд Сербии и Польши.
«Мы очень рады, что нас собрали снова в лагере сборной. У нас новый тренер, с которым я уже знакома, и мы упорно работаем. Все в хорошем настроении. Задание? Всегда быть первыми. Это для всей команды, а индивидуальные задачи каждый ставит себе сам», – сказала Апанащенко.
Напомним, что против сборной Сербии украинки сыграют в пятницу, 22 сентября, в польском Старограде-Гданьском, а против команды Польши – во вторник, 26 сентября, в польской Гдыне.
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