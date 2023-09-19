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  4. Дарья АПАНАЩЕНКО: «Задание? Всегда быть первыми»
Сборная УКРАИНЫ
19 сентября 2023, 15:58 |
117
0

Дарья АПАНАЩЕНКО: «Задание? Всегда быть первыми»

Полузащитница женской сборной Украины – о ближайших матчах Лиги наций

19 сентября 2023, 15:58 |
117
0
Дарья АПАНАЩЕНКО: «Задание? Всегда быть первыми»
ВАЖФ. Дарья Апанащенко

Полузащитница женской сборной Украины по футболу Дарья Апанащенко поделилась настроением перед предстоящими матчами группового этапа Лиги Наций против команд Сербии и Польши.

«Мы очень рады, что нас собрали снова в лагере сборной. У нас новый тренер, с которым я уже знакома, и мы упорно работаем. Все в хорошем настроении. Задание? Всегда быть первыми. Это для всей команды, а индивидуальные задачи каждый ставит себе сам», – сказала Апанащенко.

Напомним, что против сборной Сербии украинки сыграют в пятницу, 22 сентября, в польском Старограде-Гданьском, а против команды Польши – во вторник, 26 сентября, в польской Гдыне.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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