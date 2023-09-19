Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ПЯТЕНКО: «Безразлично, с кем мы играем, важно играть на победу»
Сборная УКРАИНЫ
19 сентября 2023, 15:37 | Обновлено 19 сентября 2023, 15:38
42
0

Владимир ПЯТЕНКО: «Безразлично, с кем мы играем, важно играть на победу»

Главный тренер женской сборной Украины – о предстоящих матчах группового этапа Лиги наций

19 сентября 2023, 15:37 | Обновлено 19 сентября 2023, 15:38
42
0
Владимир ПЯТЕНКО: «Безразлично, с кем мы играем, важно играть на победу»
ФК Металлист 1925. Влfдимир Пятенко

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко поделился мнениями по поводу предстоящих матчей группового этапа Лиги наций против команд Сербии и Польши.

«Очень важно каждый матч играть на победу, потому что это и очки в копилку сборных, и, собственно, результат. Каждая команда ставит перед собой максимальные цели вне зависимости от того, в какую группу попала. Неважно, с кем мы играем, важно играть на победу», – сказал Пятенко.

Напомним, что против сборной Сербии украинки сыграют в пятницу, 22 сентября, в польском Старограде-Гданьском, а против команды Польши – во вторник, 26 сентября, в польской Гдыне.

По теме:
Пятенко назвал состав женской сборной на матчи первого розыгрыша Лиги наций
УАФ обратилась в ФИФА. Почему арбитры из рф назначены на матч Лиги наций?
С УЕФА все ясно. Арбитры из рф получили назначение в женской Лиге наций
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко Лига наций по футболу среди женщин женская сборная Сербии по футболу женская сборная Польши по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
Футбол | 19 сентября 2023, 07:20 22
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев

Виктор и Артем сыграли существенную роль в победе команды над «Гранадой» в Ла Лиге

В команду требуется Product manager
Футбол | 19 сентября 2023, 11:34 0
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager

Любовь к спорту точно будет плюсом

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Футбол | 19.09.2023, 10:24
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Футбол | 19.09.2023, 12:05
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Футбол | 18.09.2023, 17:25
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
17.09.2023, 19:00 25
Футбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 41
Футбол
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 4
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
19.09.2023, 00:59 1
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 6
Футбол
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
17.09.2023, 22:35 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем