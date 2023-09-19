Владимир ПЯТЕНКО: «Безразлично, с кем мы играем, важно играть на победу»

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко поделился мнениями по поводу предстоящих матчей группового этапа Лиги наций против команд Сербии и Польши.

«Очень важно каждый матч играть на победу, потому что это и очки в копилку сборных, и, собственно, результат. Каждая команда ставит перед собой максимальные цели вне зависимости от того, в какую группу попала. Неважно, с кем мы играем, важно играть на победу», – сказал Пятенко.

Напомним, что против сборной Сербии украинки сыграют в пятницу, 22 сентября, в польском Старограде-Гданьском, а против команды Польши – во вторник, 26 сентября, в польской Гдыне.