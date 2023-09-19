Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Два тай-брейка. Сачко обыграл третьего сеяного на челленджере в Австрии
ATP
19 сентября 2023, 16:22 | Обновлено 19 сентября 2023, 16:31
311
0

Два тай-брейка. Сачко обыграл третьего сеяного на челленджере в Австрии

Виталий Сачко одержал победу над Хауме Муньяром

19 сентября 2023, 16:22 | Обновлено 19 сентября 2023, 16:31
311
0
Два тай-брейка. Сачко обыграл третьего сеяного на челленджере в Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко одержал победу над третьим номером посева Хауме Муньяром в первом круге челленджера в австрийском Бад Вальтерсдорфе.

В первом сете Сачко сделал брейк и повел 3:0, однако вскоре соперники обменялись брейками, после чего Муньяр забрал еще одну подачу украинца. Сет перешел в тай-брейк, который Сачко без проблем выиграл, забрав шесть розыгрышей подряд. Во втором сете никому из соперников не удалось сделать брейк, однако Муньяр был к этому близок два раза, в том числе – мог закрывать сет при счете 5:4, однако Сачко смог отыграться с 15:40. Тай-брейк снова прошел под диктовку украинского теннисиста, который отдал всего один розыгрыш на своей подаче при счете 4:0.

Во втором круге Виталий Сачко сыграет против австрийца Денниса Новака, который в двух сетах обыграл еще одного местного игрока, «лаки лузера» квалификации Сандро Коппа. Ранее Сачко и Новак друг с другом не играли.

ATP Challenger 125, Бад Вальтерсдорф, Австрия, грунт, 1 круг

Виталий Сачко (Украина) – Жауме Мунар (Испания, 3) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:1)

По теме:
Рейтинг ATP. Сачко и Крутых потеряли несколько позиций
Титул Киченок, сенсация от Украины, скандал Халеп, Пике убил Кубок Дэвиса?
Брайнин выбыл из челленджера в Австрии, на котором сыграют Сачко и Молчанов
Виталий Сачко Хауме Муньяр
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Волейбол | 19 сентября 2023, 09:43 36
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024

На этот раз подопечные Ивана Петкова проиграли команде Доминиканской Республики 0:3

Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Футбол | 19 сентября 2023, 16:05 13
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту

Команда, которую в соперниках хотел видеть капитан «горняков» Тарас Степаненко

Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Футбол | 19.09.2023, 00:05
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Футбол | 19.09.2023, 00:59
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Киченок и Рус успешно стартовали в Гвадалахаре
Теннис | 19.09.2023, 10:05
Киченок и Рус успешно стартовали в Гвадалахаре
Киченок и Рус успешно стартовали в Гвадалахаре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 4
Футбол
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 11
Другие виды
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 23
Футбол
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
18.09.2023, 15:04 3
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
19.09.2023, 09:41 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем