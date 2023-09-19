Два тай-брейка. Сачко обыграл третьего сеяного на челленджере в Австрии

Первая ракетка Украины Виталий Сачко одержал победу над третьим номером посева Хауме Муньяром в первом круге челленджера в австрийском Бад Вальтерсдорфе.

В первом сете Сачко сделал брейк и повел 3:0, однако вскоре соперники обменялись брейками, после чего Муньяр забрал еще одну подачу украинца. Сет перешел в тай-брейк, который Сачко без проблем выиграл, забрав шесть розыгрышей подряд. Во втором сете никому из соперников не удалось сделать брейк, однако Муньяр был к этому близок два раза, в том числе – мог закрывать сет при счете 5:4, однако Сачко смог отыграться с 15:40. Тай-брейк снова прошел под диктовку украинского теннисиста, который отдал всего один розыгрыш на своей подаче при счете 4:0.

Во втором круге Виталий Сачко сыграет против австрийца Денниса Новака, который в двух сетах обыграл еще одного местного игрока, «лаки лузера» квалификации Сандро Коппа. Ранее Сачко и Новак друг с другом не играли.

ATP Challenger 125, Бад Вальтерсдорф, Австрия, грунт, 1 круг

Виталий Сачко (Украина) – Жауме Мунар (Испания, 3) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:1)