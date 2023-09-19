Хави Симонс мог оказаться в Манчестер Юнайтед

Английский «Манчестер Юнайтед» этим летом интересовался экс-полузащитником «ПСВ» Хави Симонсом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Трансфер не состоялся, потому что 20-летнему голландцу понравился проект «ПСЖ», который впоследствии активировал опцию выкупа в его контракте (4 миллиона евро). Интересно, что в итоге Хави не будет играть за парижан – его отдали в годичную аренду в немецкий «РБ Лейпциг».

В этом сезоне на счету молодой звезды 5 матчей за «быков», в которых он отличился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Сейчас Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 40 миллионов евро.