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  4. Израильский клуб пытался приобрести Александра Пихаленка
Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 15:12 |
188
0

Израильский клуб пытался приобрести Александра Пихаленка

«Хапоэль» Беэр-Шева сделал официальное предложение «Днепру-1»

19 сентября 2023, 15:12 |
188
0
Израильский клуб пытался приобрести Александра Пихаленка
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Израильский «Хапоэль» Беэр-Шева пытался подписать полузащитника сборной Украины и «Днепра-1» Александра Пихаленка в конце летнего трансферного окна, сообщает FCDNIPRO.

Клуб сделал официальное предложение по 26-летнему игроку, но из-за нехватки времени не успел продвинуться в переговорах с днепрянами.

Отмечается, что «Хапоэль» Беэр-Шева – не единственный израильский клуб, интересующийся Пихальонком. Зимой ожидается борьба за подписание украинца.

В этом сезоне Александр Пихаленок провел 10 матчей за «Днепр-1», в которых отличился 3 голами и 2 ассистами. К сожалению, это не помогло команде выйти в групповой этап еврокубков.

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Хапоэль Беэр-Шева Александр Пихаленок Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ чемпионат Израиля по футболу
Источник Фан-сайт ФК Днепр
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