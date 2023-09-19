Израильский клуб пытался приобрести Александра Пихаленка
«Хапоэль» Беэр-Шева сделал официальное предложение «Днепру-1»
Израильский «Хапоэль» Беэр-Шева пытался подписать полузащитника сборной Украины и «Днепра-1» Александра Пихаленка в конце летнего трансферного окна, сообщает FCDNIPRO.
Клуб сделал официальное предложение по 26-летнему игроку, но из-за нехватки времени не успел продвинуться в переговорах с днепрянами.
Отмечается, что «Хапоэль» Беэр-Шева – не единственный израильский клуб, интересующийся Пихальонком. Зимой ожидается борьба за подписание украинца.
В этом сезоне Александр Пихаленок провел 10 матчей за «Днепр-1», в которых отличился 3 голами и 2 ассистами. К сожалению, это не помогло команде выйти в групповой этап еврокубков.
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