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  4. Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 15:11 | Обновлено 19 сентября 2023, 15:16
820
6

Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»

Есть проблемы с общении с легионерами

19 сентября 2023, 15:11 | Обновлено 19 сентября 2023, 15:16
820
6
Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков отметил проблемы, которые возникли после того, как минувшим летом клуб активно начал подписывать легионеров из Южной Америки.

«С бразильцами есть трудности в общении, потому что они не знают даже английский, не говоря уже об украинском. Они говорят на португальском – и только между собой. У нас только Тарас Степаненко немного знает португальский и может с ними найти какую-то связь. Я ничего не могу сказать об этих футболистах, потому что я их особо не видел на поле».

«Мне очень нравится грузин Азаров, которого мы подписали. Это очень хороший футболист. Подписали израильтянина Лемкина, это тоже неплохой футболист. Но я также думаю, что они молодые футболисты, и им нужно время. Увидим, что будет дальше», – сказал Судаков.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Украинская Премьер-лига
Источник Трибуна
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Владислав Рейский
Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже язык не знают, сняли только с пальм новую партию, товарняк пришел, но отлично клеят наклейи на бананы»
Есть проблемы с общении с легионерами
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+1
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AK.228
Судаков проти бразильців ))
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0
FunnyCat_____
это не помешает уверенно обыграть Порту !!!
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-2
Burevestnik
чи досконало він знає українську ?  чи англійську? 
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-3
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