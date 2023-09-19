Георгий СУДАКОВ: «Бразильцы Шахтера даже английский язык не знают»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков отметил проблемы, которые возникли после того, как минувшим летом клуб активно начал подписывать легионеров из Южной Америки.

«С бразильцами есть трудности в общении, потому что они не знают даже английский, не говоря уже об украинском. Они говорят на португальском – и только между собой. У нас только Тарас Степаненко немного знает португальский и может с ними найти какую-то связь. Я ничего не могу сказать об этих футболистах, потому что я их особо не видел на поле».

«Мне очень нравится грузин Азаров, которого мы подписали. Это очень хороший футболист. Подписали израильтянина Лемкина, это тоже неплохой футболист. Но я также думаю, что они молодые футболисты, и им нужно время. Увидим, что будет дальше», – сказал Судаков.